Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi Mutlu Aileler

Kıbrıs tüp bebek merkezi kaliteli duruşu ve yüzlerce aileyi bebeği sahibi yaptığı için önem verilen merkezdir. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin sorunlarına çare bulmak ve bebek hayalini gerçekleştirmek olduğu için her geçen gün hızla büyüyen tarzıyla dikkat çekmektedir. Farklı uygulamaları olduğu gibi normal tüp bebek tedavisi dışında tedaviler yapılmaktadır.

Kadın hastalıkları ve doğum konusunda uzman olduğu gibi Kıbrıs tüp bebek merkezi ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyanın her yerinden gelen hastaların tedavi süresince misafir etmektedirler. Güvenilir bir ortamda tedavi edilmenin ayrıcalığı dışında hastayı yakın takibe almaktadır.

Merkeze gelen aileler kısa bir süre sonra aile olmanın mutluluğun yaşamaktadırlar. Yumurta bağışı yapan kadınların çocuk sahibi olmak isteyen insanlar için Kıbrıs yumurta donasyonu tedavisi uygulanmaktadır. Başka birinden alınan yumurtalar anne adayına nakil edilmektedir.

kibristupbebek.com.tr tüp bebek tedavisinde son yıllarda aile bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemektedir. Bu yüzden yapılan Kıbrıs cinsiyet seçimi daha anne gebe kalmadan özel testlerle ortaya çıkmaktadır.