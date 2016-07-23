 Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları

Herhangi bir sebepten dolayı bebek sahibi olamayan çiftlerin tercih ettiği bir yöntem olan tüp bebek tedavisinin izlenmesi gereken bazı yolları vardır. Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi merkezinde de diğer her merkezde olduğu gibi izlenecek yol ebeveyn adaylarına yapılması gereken bazı testler ile başlar. Bu testlerin ardından kişilerin bu hangi tedavi yöntemine uygun olduğu belirlenir ve tedavi sürecine başlanır.

Kıbrıs Yumurta Donasyonu Nedir?

Herhangi bir sebepten ötürü vücudunda yumurta üretilemeyen ve hamile kalmak isteyen kadınlara uygulanan yönteme yumurta donasyonu denir. Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde de başarılı bir şekilde uygulanan Kıbrıs Yumurta Donasyonu, embriyonun hamile kalmak isteyen kadına, yumurta üretebilen başka bir kadının devreye girmesi ile transfer edilmesi sonucu oluşur.

Kıbrıs Cinsiyet Seçimi Nasıl Planlanır?

Günümüzde dünyaya gelecek bir bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek mümkündür. Bunun için özel planlamalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu sayede artık Kıbrıs Cinsiyet Seçimi oldukça popüler hale gelmiştir. Bu konuda detaylı bilgiye kktctupbebek.com sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.