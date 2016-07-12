Kısa CV Örnekleri Nasıl Hazırlanır?

CV dilimizde ki adıyla özgeçmiş beceriler, deneyimler, eğitim durumu, iş tecrübesi gibi konular hakkında kişiye ait özel evraktır. Eskiden A4 sayfa boyutunda olan bu CV’ler günümüzde dijital ortamın gelişmesiyle birlikte yerini e-cv, websiteleri, LinkedIn tarzı dijital alanlara bırakmıştır.

CV iş veren tarafına sizin tarafınızdan kendinizi tanıttığınız bir mektup olarak görülebilir. CV’lerinizi ister zaman sıralı, isterseniz işlevsel sıralı yapabilirsiniz. Zaman sıralı CV’ler iş ve eğitim tarihleri sondan başlayacak şekilde ters sıraya konulur. İşlevsel CV’ler ise okul, iş deneyimi, beceriler ve hobiler gibi alanların gruplaştırılmasıdır. Günümüzde en yaygın kullanım işlevsel özgeçmişler üzerinedir.

Cv Örnekleri İndir

1- Sizi Tanıtan CV Örnekleri Bulun

Kısa CV örneği hazırlamadan önce, aklınızda ki CV örneklerini araştırın. Sizin için hangisi uygun görünüyorsa o CV şablonundan özgeçmişinizi oluşturmaya başlayın. Sizi yansıtmayan CV örnekleri, iş veren tarafında da sizi yansıtmayacaktır.

2- Yüzünüzün Net Olduğu Bir Fotoğraf Seçin

CV hazırlarken içerisinde yüzünüzün net olduğu bir fotoğraf mutlaka bulunsun. Mümkünse ciddi ve resmi çekildiğiniz bir fotoğraf olmalı. Bu sizi daha kurumsal gösterir ve ön plana çıkmanızı sağlar.İş verenler gelen başvurularda ki CV’leri incelerken ilk olarak adayın fotoğrafına bakar.

Cv Örnekleri

3- Net ve Doğru Bilgiler Verin

CV’niz içerisinde ki bölümleri doldururken net ve doğru bilgiler verin. Yazma diliniz ben diliyle olsun ancak resmilikten uzaklaşmayın. Unutmayın, sizi hiç tanımayan bir iş verene en sade şekilde kendinizi tanıtmalısınız. İçerisinde bulunan bilgiler tamamiyle size ait olmalı ve sizinle özdeşleşmeli.

Cv Hazırlama Size ait olmayan bilgilerle sadece ilk adımı geçersiniz, mülakatta fark edilir ve işe alınmazsınız.

Bilgilerinizi gruplandırarak yazmaya özen gösterin. Örneğin, okul bilgileriniz kısmında iş bilgileriniz olmasın ya da iş bilgileriniz kısmında aldığınız sertifikalar bulunmasın. CV’nize bakıldığı zaman oldukça düzenli bir kişilik olduğunuz imajınızı bırakın özgeçmişiniz çizsin. İş deneyimlerinizi yazarken iş tanımınızı eklemeyi unutmayın. Başlangıç ve bitiş tarihleri detaylı bir şekilde bulunsun, mümkünse işten ayrılış nedenini de yazmanız iyi olacaktır.