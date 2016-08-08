Kısırlıkta Tek Çözüm Tedavisi Tüp Bebek midir?

Tüp bebek tedavisi, kısırlık sorunu yaşayan çiftlere uygulanan bir tedavidir. Ancak her kısırlık sorunu yaşayan çifte uygulanması gerekmemektedir. Bu yöntemin dışında aşılama gibi yardımcı üreme yöntemleri de bulunmaktadır. Ancak yardımcı üreme yöntemleri arasında en başarılı olan tedavi, tüp bebektir. Tüp bebek tedavisinin başarı oranı yaklaşık olarak %60’tir.

Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?

Tüp bebek tedavisinin ne kadar sürede tamamlanacağı çifte ve kısırlık sorunlarına göre değişmektedir. Tüp bebek tedavisinde 2 protokol vardır. Bunlar; uzun ve kısa tedavi protokolüdür.

Uzun tedavi protokolü:

Bu yöntemde yumurtalıkların baskılanması için hormon ilaçlarına başvurulur. Bu aşama yaklaşık olarak 12 gün sürmektedir. Tedavi başından sonuna kadar yaklaşık olarak 1 ay sürmektedir.

Kısa tedavi protokolü:

Kısa tedavi protokolünde ise, yumurta gelişimi için kullanılacak ilaçlara adetin 2. Ya da 3. Günü başlanır. Yumurtalık durumunu kontrol etmek için kullanılacak ilaçlar ise bu tedaviye dahil edilir.Bu tedavi başından sonuna kadar 15 günde tamamlanmaktadır.

Kısırlık için tek çözüm tüp bebek mi?

Kısırlık tedavilerinde en çok tercih edilen ve başarılı olan tedavi, tüp bebek yöntemidir. Ancak bu tedaviler hastaların kısırlık sorununa göre planlanmaktadır. Çeşitli durumlarda aşılama gibi daha pratik yöntemler çocuk sahibi olmayı sağlarken, kimi hastalarda tüp bebek tedavisi daha yetersiz kalabilmektedir.

Diğer kısırlık tedavi yöntemleri ise:

• Tüp kaynaklı sorunların cerrahi tedavisi,

• Yumurtlama uyarısı ve takibi,

• Aşılama,

• Tüp bebek olarak sayılabilir.

Aşılama kimlere uygulanır?

• Cinsel ilişkide bulunmayı engelleyen vajinismus gibi sorunlarda,

• Boşalma sorunu olan erkeklerde,

• Sperm hareketliliğinde mevcut olan minimal sorunlarda,

• Sperm parametrelerindeki minimal patolojilerde

• Polikistik over sendromunda

• Hafif endometriozis olgularında

• Sebebi açıklanamayan infertilitede

Tüp bebek kimlere uygulanır?

• Açıklanamayan kısırlık durumunda

• Tüplerin her ikisininde tıkalı olması durumunda

• Yumurtlama bozukluklarında,

• İleri derece polikistik over sendromu durumunda

• Endometriyozis hastalığı , endometriyoma (çikolata kistleri) durumunda

• Sperm kalite bozuklukları,

• Azospermi,

• Servikal etken tespit edildiğinde,

• İmmunolojik etkenler söz konusu ise uygulanır.

Kaynak: bulenttiras.com