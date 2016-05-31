KLİMA BAKIMI YAPTIRILMAZSA NE OLUR?

Klimalarınızın son dönem çalışma performansının azaldığını düşünüyorsanız klima bakımı yaptırmanızın vakti gelmiş demiştir. Şayet daha önce klima bakımı yaptırmamışsanız klimanızın çalışmasındaki yavaşlık iç ünitede yer alan tozların klimaların çalışmasını saylayacak parçaları kaplamış olması olabilir. Aynı zamanda bu durum, iç üniteden ortama soğuk hava ile tozların tekrardan üfleneceği için ortam sağlığının da olumsuz etkilenmesine sebebiyet verebilecektir. Bakımı yaptırılmayan klimalar hastalıklara sebebiyet verebilir. Klima bakımı yaptırmazsanız hem klimanız yavaş çalışacak hem de yaptırmamaya devam etmeniz halinde muhtemelen klimanız arızalanacaktır. Ki bu durumda çalıştırmaya devam etmeniz ortamda yer alan kişilerin sağlığını bozabilecek, otamdaki kişilerin daha halsiz olmasına sebebiyet verebilecektir.

KLİMA BAKIMI İÇİN KLİMA BAKIM SERVİSİ

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