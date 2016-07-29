Günümüzün en eğlenceli oyunlarından korku evi oyunları gerçek oluyor. Sizlere gerçek bir evde oldukça gergin dakikalar yaşayacağınız bir oyun hazırlıyoruz. Eğlencenin dozunu biraz arttırarak gerçek bir gerilim hikayesine ortak olmak istiyorsanız arkadaşlarınız ile oyunumuza katılabilirsiniz. Özel bir günü unutulmayacak şekilde yaşamanız mümkün olacaktır.

Eğlenceli Kaçış Oyunları

Düzenlediğimiz oyunda sizler oldukça gizemli ve dört bir tarafında ipuçları bulunan özel bir odaya girmektesiniz. Odaya girmek oldukça kolay olsa da çıkmak o kadar da kolay olmayacak. Odadan başarılı bir şekilde çıkabilmeniz için bir saatiniz var.

· Bu süre içerisinde odada bulunan birçok eşyada gizli ipuçlarını bulmaya çalışacaksınız.

· Siz ve arkadaşlarınız buldukları ipuçları ile odadan çıkılabilecek bir yolu da bulabilirsiniz.

· Bu sayede çıkışı bularak odadan başarılı ile çıkabilirsiniz.

Kadıköy Korku Evi Oyunu

Eğlenceli bir şekilde biraz gerilerek birazda ekip çalışmasının yardımı ile ipuçlarının çözülmesi mümkün olacaktır. Kadıköy korku evi oyunlarımız hakkında detaylı bilgi alabilmek için tuzak.com adresindeki internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Buradan tüm kuralları ve oyunun detaylarını öğrenebilirsiniz.