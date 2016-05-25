Kredi notu birçok kişinin bilgi sahibi olduğu ve yakından ilgilendiği özel bir puanlama sistemidir. Bireylerin piyasada işlem yaptıkları tüm bankalarla ilgili bilgilerin analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan kredi notu günümüzde oldukça önemli bir kavram konumuna gelmiştir. Bankalar kredi kartı verecekleri ya da kredi kullandıracakları tüm müşterilerine kredi notlarına göre olumlu ya da olumsuz cevap verirler. Bu yüzden kişilerin hangi bankadan kredi kartı ya da kredi alacak olurlarsa olsun mutlak kredi notlarını kontrol etmeleri ve çıkan kredi notuna göre başvurularını yapmaları gerekir. Eğer kredi notu sorgulaması yapılmadan bankalarla iletişime geçilirse bankalardan olumsuz cevaplar alınabilir.

Kredi Notu Sorgulama işlemi Nasıl Yapılır?

Ülkemizde kredi notu sorgulama konusunda hizmet veren en güvenilir kuruluş Findeks'tir. Konut, ihtiyaç ve araç kredisi gibi farklı kredi türlerinden bir tanesini kullanmak ya da yeni bir kredi kartı almak isteyen bireyler kolaylıkla kredi notlarını öğrenebilmektedir. Günümüzde kredi notu öğrenmek için herhangi bir şekilde bir kuruluşa başvurmaya gerek bulunmuyor. İsteyen herkes internet üzerinden rahatlıkla kredi notlarını öğrenebiliyorlar. Bunun için internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar yeterli oluyor. Aynı şekilde internet bağlantısı olan akıllı cep telefonları üzerinden de istenilen zamanda, istenilen alanda kısa sürede kredi notu sorgulama işlemi yapılabiliyor.

Findeks Sayesinde Sizlerde Kısa Sürede Kredi Notunuzu Öğrenebilirsiniz:

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu kadar önem arz eden bir konuda mutlaka güvenilir kuruluşları ve internet sitelerini tercih etmek gerekir. En güvenilir kredi notu sorgulaması için sizlerde milyonlarca kişinin tercih ettiği gibi Findeks internet sitesini tercih edebilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden kolayca kredi notu sorgulaması yapılabiliyor. Findeks internet sitesini kullanarak kredi notu sorgulama hizmetlerinden yararlanmak için öncelikli olarak ana sayfada yer alan üye ol alanını kullanarak sisteme ve siteye üye olmanız gerekiyor. Tamamen ücretsiz olan üyelik işlemlerinde isim, soy isim ve iletişim bilgileri gibi genel bilgilerin ilgili alanlara yazılması gerekiyor.

Sonrasında ise kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı girerek birkaç saniye gibi kısa bir süre içerisinde Findeks kredi notu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu işlem için ödenecek olan ücret ise oldukça düşüktür. Kredi notlarını öğrenmek için siteye başvuran bireyler 7.50 TL + KDV toplamda 8.85 TL gibi uygun ücretlerle kredi notlarını öğrenebilirler. Sitenin belirli aralıklarla yaptığı çeşitli indirim ve promosyonlar sonucunda çok daha ekonomik ücretlerle kredi notu sorgulaması yapılabiliyor.

Kredi Notundaki Değerler:

Kredi notu farklı değer aralıklarına göre puanlandırılır. Buna göre 1700 ile 1900 arasındaki değerde çıkan kredi notu en iyi nottur. Bu değerde kredi notuna sahip olan kişiler hiç bir sorun yaşamadan istedikleri krediyi alabilirler. 1500 ile 1699 arasındaki puanlar ise aynı şekilde rahatça kredi çekilebilen bir nottur. 0 ile 799 arasındaki değerlerde kredi notu olan kişiler ise bu değerlerle kredi çekemezler. Bu yüzden öncelikli olarak ödeme alışkanlıklarını değiştirip, kredi notunu yükselttikten sonra kredi başvurusunda bulunmalıdırlar.