Küçükoğlu Makina Şirketi İnşaat Makineleri



1997 yılında kurulmuş olan Küçükoğlu Makine şirketi yaptığı AR-GE çalışmalarıyla birlikte, ürün çeşitliliği ve kalitesi ile ön plana çıkmış, bu alanda lider konumuna gelmiştir. İnşaat alanında kullanılan birçok farklı çeşit ve model makinenin satışı yapılan şirket, “kalite güvence belgesi” ile müşteri güvenini kazanmaktadır. İnşaat alanlarında kullanılan perdah makinası, beton ve asfalt zemin üzerinde cilalama ve temizleme işlerini yapmaktadır. Perdah makinelerinin geniş yüzeyi sayesinde büyük alanlar kısa zaman içerisinde temizlenebilir veya cilalanabilir. Zeminler perdahlanırken sıyırma, sıkıştırma ve dağıtma işlemleri vibrasyonlu mastar ile yapılır. Bu makine, bu üç işlemi aynı zamanlı olarak yapabilmektedir.

Toprak ve sıcak asfalt zeminlerin sıkıştırılması için kullanılan kompaktör makinası titreşim ve basınç uygulayarak zeminin sıkışmasını sağlamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte beton ve asfalt zeminlerde asfalt kesme makinası ile rahatlıkla istenilen derinlik ve boyutta kesilebilmektedir.

Zeminin düzeltilmesi ve parlatılması için kullanılan perdah makinesi , diğer inşaat malzemelerinde de olduğu gibi kullanımı kolay şekilde tasarlanmıştır. Asfalt ve beton kesme işinde kullanılabilen asfalt kesme makinesi kullanım kolaylığı ve güvenliği açısından müşterilerin zorlanmayacağı şekildeki tasarımıyla bu sektörde yerini almıştır.

İnşaat alanında, kompaktör makinesi sıkıştırılacak malzemenin cinsine ve dolgunun kalınlığına göre seçilmelidir. Yanlış güçte seçilen kompaktör makinesi istenilen sonucu vermeyebilir. Küçükoğlu Makine Şirketi uygun olan her kompaktör makinesini beğeninize sunup, temin edebilmektedir. Asfalt ve beton zemin üzerinde kullanılan vibrasyonlu mastar makinesi kullanım kolaylığına göre dizayn edilmiş olmasına rağmen bilgili ya da daha önce deneyim kazanmış kişiler tarafından kullanılmalıdır. İnşaat alanlarında ve iş makineleri sebebiyle yaşanan iş kazalarını azaltmak amacıyla tüm bu makineler; kullanıcıların kolaylığı düşünülerek yapılmış ve müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurulmuştur.

Kaynak: Kucukoglumakine.com.tr

