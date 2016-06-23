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Kurumsal Firmaların Veri Depolama İhtiyaçları

Teknoloji hayatımızın içine o kadar girdi ki, şimdi elektrik olmasa ne yapardık bilemez durumdayız. Artık postacılar yerine posta sunucuları, telefon yerine görüntülü konferans kullanıyoruz. Hiçbir evrak el yazması olmadığı gibi, artık imzalar dahi dijital olarak atılıyor.

23 Haziran 2016 Perşembe 22:04
Kurumsal Firmaların Veri Depolama İhtiyaçları

Teknoloji hayatımızın içine o kadar girdi ki, şimdi elektrik olmasa ne yapardık bilemez durumdayız. Artık postacılar yerine posta sunucuları, telefon yerine görüntülü konferans kullanıyoruz. Hiçbir evrak el yazması olmadığı gibi, artık imzalar dahi dijital olarak atılıyor. E-Devlet uygulamasından sonra kamu kurumları arasında da yaygınlaşan dijital imzalı evraklar kullanılmaya başlanmış, basılı evrak ve ıslak imza neredeyse sembolik bir hal almış durumdadır. Hal böyleyken, kurumsal firmalarda da arşiv odaları yerine, veri depolama üniteleri kıymetli hale gelmiş durumdadır. Hassas evraklarımızı taşınabilir belleklere yükler, kasalarda saklarız. Oysa bu hiçbir anlamda güvenilir değildir. Hassas verilerinizi nerede saklarsanız saklayın, dış etkenlere karşı savunmasız olmalarını engelleyemezsiniz. Fiziksel taşınabilir bellekler, dış etkenlerden, devamlı çalışan bilgisayarlar ise, dijital korsanlık eylemlerinden her an etkilenebilir. Ayrıca size ait bir sunucuya depolama yapmak da aynı şekilde dışarıdan gelecek riskleri azaltmaz.

Modern zamanlarda neredeyse tüm kurumsal firmalar cloud teknolojisi ile veri depolaması yaparlar. Cloud server teknolojisi veri kaybı ihtimalini neredeyse sıfıra indirirken, korsan saldırılarına karşı da yüksek bir koruma sağlamaktadır. Cloud Bacup hizmeti bulunan firmalar, verilerini kimsenin ulaşamayacağı yüksek kriptolama teknolojisi ile korunan sanal bellekler üzerinde yedekleyip güvene alırlar. Dilerlerse ek güvenlik uygulamaları ile, hiçbir korsanın çözemeyeceği karmaşıklıkta bir güvenlik tedbiri alabilmek de mümkün olabilmektedir. Bu sayede veri her zaman ulaşılabilir olmanın yanında %100 güvence altında olacaktır.

Cloud sunucu kaynağı tespit edilemeyen bir depolama ünitesidir. Sunucuya saldırı olması durumunda verinin kaynağının tam olarak tespit edilebilmesi mümkün olmamakta ve korsan veriye ulaşamadan büyük ölçüde engellenmektedir. Yani cloud backup mevcut şartlarda erişime açık kaynakların en güvenilir olanıdır. Tabii kimi firmalar verilerin firma dışına çıkmasını istemez. Bu durumda çok güçlü sunucular, ciddi bir korsan engelleme sistemi ve elbette hatırı sayılır sayıda personele ihtiyaç duyulacaktır. Bir cloud server servis sağlayıcısı bu tedarikleri zaten yapar ve onlar için sizin ihtiyaçlarınız küçük bir maliyettir, oysa sizin bu yatırımı yapma zorunluluğunuz yoktur. Cloud bacup hizmeti alarak ekonomik biçimde aynı koşullarda hizmeti kullanabilirsiniz.

 

Site URL: http://www.dorabase.com

Anahtar Kelimeler: Cloud servercloudcloud backup

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