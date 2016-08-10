 LAVİNYA CİTY İLE KONFORU YAŞAYIN

Bir ev satın almak ve bundan sonraki hayatınızı konfor ve rahatlık içerisinde geçirmek yani hayatınızda yeni bir sayfa açmak istiyorsanız bunu Lavinya City ile gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul gibi büyük bir metropol şehrinde trafik sorunları olmazsa olmazların arasında yer almakta ve İstanbulluların deyim yerinde ise canını okumaktadır. Hal böyle iken ulaşımdaki rahatlık asla ve asla göz ardı edilemeyecek bir rahatlıkta ve İstanbullular için ilk yardım niteliği taşımaktadır.

Lavinya City Kolaylığı

Kullar inşaatın yapmış olduğu projeler arasında yer alan Lavinya City Büyükçekmece sizlere bu rahatlığı doyasıya yaşatacaktır. Üçüncü köprüye olan yakınlığı sayesinde ev ve iş yerlerinizde trafiğe yakalanmadan gidip gelebilir ve trafiğin o bunaltıcı havasında büyük bir oranda kurtulabilme şansını elde edebilirsiniz. Bunun yanında üçüncü havaalanı ve Atatürk Havaalanına yakınlığı sayesinde seyahatlerinize daha kolay ve daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebilme imkânına sahip olabilirsiniz.LavinyaCityMimarSinan sizlere sadece ulaşım ve ev konutunda rahatlık sağlamakla kalmıyor ve sizlerin daha sosyal bir yaşam içerisinde bulunmanız için birçok aktiviteyi bünyesinde barındırıyor. Bunları sayacak olursak; çocuklarınız için kids club, sizler için 60 koltuklu cep sineması, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen pek çok kişi için fitness salonu, basket ve futbol tutkunları için tasarlanmış olan minyatür futbol sahası, v yarı basket sahası ve daha birçok sosyal aktiveleri ile bünyesinde bulundurarak sizlerin daha sosyal ve daha keyifli bir yaşam sürmenizi sağlıyor.

Konumu

İstanbul'un en gözde projelerinden biri olan Lavinya City Mimarobasosyal aktivitelerin dışında birde konumu ile ön plana çıkmaktadır. Üçüncü köprüye olan yakınlığı, Atatürk Havaalanına olan yakınlının yanı sıra Acıbadem Beylikdüzü Hastanesi, Büyükçekmece Kolan Hastanesi, e-5 karayolu, Corner Life Alışveriş Merkezi, Atirus Alışveriş Merkezi, Marmara Park Alışveriş Merkezi, Media Markt Teknoloji Market ve daha birçok yönüyle sizlere hem alışverişte rahatlık hem de sağlık hizmetlerindeki rahatlığı zirvede yaşamanızı sağlamaktadır. Büyükçekmece konut projeleriarasında gözdeliğini her daim koruyacağını emin olabilirsiniz. Sizlerde yaşadığınız alanda kaliteyi, güvenliği ve konforu bir arada bulmak istiyorsanız sizlere bahsetmiş olduğumuz bu proje ile bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz.