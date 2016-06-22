Marka Patenti Nasıl Alınır?

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Tüm bu tescil işlemlerinizi Patent bürosu aracılığı ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Yeni bir fikriniz varsa, bir kitap yazdıysanız, sanat eseri ortaya koyduysanız icat yaptıysanız, ya bir formül geliştirdiyseniz ne olursa olsun bunun resmi olarak sizin olduğunu kanıtlamanızın yegane yolu alacağınız tescildir. Bu sayede ancak yapıtlarınızın hak etmeyen eller tarafından çalınmasının kullanılmasının önüne geçmiş olursunuz. Fikir mülkiyeti günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğu kadar tamamen çözümsüz değildir. Alacağınız tescilleri sayesinde fikrinizi dahi kayıt altına aldırarak resmi olarak üzerinde hak iddia edip yanlış kişilerden korunabilirsiniz.Nasıl ki hukuki süreçler için Avukatınızdan, sağlık durumları için doktorunuzdan öneri yardım alıyorsanız süreci içinde bürolarından yardım almanız neredeyse elzem bir durum hale gelmiştir eğer başarılı olmak istiyorsanız. Patent tescili için özellikle başvurularınızı incelikle ayarlayıp en iyi düzgün şekilde geri dönmesini engelleyebilecek danışmanlık bürokratik hizmetleriyle her daim sizin yanınızdadır. Buradan hareketle de siz bekleme sürecinizde icadınızın en iyi halini patent başvurusuna sunduğunuzun garantisiyle çalışabilirsiniz. Yeni buluşlarınız için kendinize zaman yaratırken tüm zaman kaybettirici dış etkenlerde de arınmış olarak devam edebilirsiniz. Bu yüzden de patent mevzularında danışmanlık hizmeti ve hatta yardım almak bir gereklilik olarak günümüzün en önemli alanlarından birisini oluşturmaktır.
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