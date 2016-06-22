Marka Patenti Nasıl Alınır?

Markanızı oluşturmak için yapacağınız işlemlerin başında gelen marka i sayesinde kendinize ve ya şirketinize iş hayatı içerisinde önemli bir konum kazandırmaya başlayabilirsiniz. Tüm bunlar için size hizmet sunan Patent Bürosu İstanbul içinde seçeneklerinizi size en iyi şekilde sunarken bazı durumlarda karışık gibi görünen işlerinizde de yardımcı olmaktadırlar. Bu sayede bürokrasinin getirdiği zaman emek kaybını minimize edildiği bir ortamda bir an önce işlemlerinizi bitirerek iş hayatınıza devam etme isteğinizi yerine getirmede oldukça başarılı bir hizmet anlayışı ile çalışmaktadırlar. Bu sayede sizde güven içerisinde markanızın onayını yapılmış olarak şirketinizi işletebilirsiniz. Fikir mülkiyeti günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğu kadar tamamen çözümsüz değildir. Alacağınız tescilleri sayesinde fikrinizi dahi kayıt altına aldırarak resmi olarak üzerinde hak iddia edip yanlış kişilerden korunabilirsiniz.

Tüm bu tescil işlemlerinizi Patent bürosu aracılığı ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Yeni bir fikriniz varsa, bir kitap yazdıysanız, sanat eseri ortaya koyduysanız icat yaptıysanız, ya bir formül geliştirdiyseniz ne olursa olsun bunun resmi olarak sizin olduğunu kanıtlamanızın yegane yolu alacağınız tescildir. Bu sayede ancak yapıtlarınızın hak etmeyen eller tarafından çalınmasının kullanılmasının önüne geçmiş olursunuz. Fikir mülkiyeti günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğu kadar tamamen çözümsüz değildir. Alacağınız tescilleri sayesinde fikrinizi dahi kayıt altına aldırarak resmi olarak üzerinde hak iddia edip yanlış kişilerden korunabilirsiniz.