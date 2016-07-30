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MD Dermatoloji Botoks Uygulaması – Mddermatoloji.com

MD Dermatoloji Botoks Uygulaması – Mddermatoloji.com

30 Temmuz 2016 Cumartesi 03:23
MD Dermatoloji Botoks Uygulaması – Mddermatoloji.com

        Yaşlanmak ve yaşlılığın getirdiği kırışıklıklara maruz kalmak kimsenin istemediği bir durumdur. Özellikle göz çevresinde ortaya çıkan kırışıklıklar kadınlar için can sıkıcı bir durumdur. Çeşitli cilt bakımları, yüz çevresine uygulunan masajlar gibi alternatif yollarla çözüm bulamayan kadınlar, soluğu dermatoloji uzmanlarında alıyorlar. Md dermatoloji güneş lekesi ve botoks konularında çözümler sunmaktadır.

Kırışıklar nasıl oluşur?

Yüzdeki kırışıklıkların temel nedeni kasların kasılması ve mimik hareketleridir. Kaslar (örneğin göz kasları), sürekli kasılma hareketi gerçekleştirdiği için bir süre sonra yaşlanmanın da etkisiyle, azalan hücre elastikliği ve savunma durumu neticesinde kırışıklıklar oluşur. Bu kırışıklıklar için geliştirilen tedaviye ise botoks tedavisi diyoruz.

Botoks Nedir?

Botoks, kırışıklıkların giderilmesi için kullanılan bir ilaçtır. Kasların hareketini sağlayan iletimleri geçici bir süre durdurmaktadır. Mimiks ve kaslara uygun dozajlarda verilen botoks, kasılma hareketinin engellenmesiyle kırışıklıklar kaybolmaktadır. Botoks tedavisi, tesadüfen şaşılığın tedavisi sürecinde kırışıklıkların kaybolmasıyla keşfedilmiştir.

Botoks Tedavisi Nasıl Uygulanır?

25 yaş ve 65 yaş arasında şikayeti olan kişilere uygulanan botoks, Özel MD Polikliniğini uzmanlarında uygulanabilmektedir. Asetilkolin maddesinin vücudun tedavi edilmek istenen bölgelerine iğne ile enjekte edilmesi sürecini kapsar. Ach kimyasalının salgılanması engellenerek kas hareketleri engellendiği  için kırışıklıklar oluşmaz.

Botoks Tedavisi Alanları Nedir?

Botoks şikayeti, estetiklik amacıyla tercih edildiği için genellikle yüz çevresinde uygulanan bir tedavidir. Alın ve kaş arası kırışıklıkları, göz çevresi kırışıklıkları, yüz inceltme, yanak sarkmaları, boyun bölgesi kırışıklıkları ve koltuk altı/el-ayak altı terlemeleri için uygulanmaktadır. Özel MD Polikliniği’nden daha detaylı bilgi edinmeniz de mümkündür.

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