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Medikal Ürünler Hakkında

Medikal Ürünler Hakkında

11 Haziran 2016 Cumartesi 21:36
Medikal Ürünler Hakkında

Sadece hastanelerde kullanılanlar haricinde bir de evlerimizde rahatlıkla kullandığımız Medikal Ürünler vardır. Yaşlı teyzemizin kendi kendine tansiyonunu ölçmesine yarayan dijital tansiyon aleti, alt komumuzun kızının kullandığı akülü tekerlekli sandalye, ağır işiten yaşlı amcamızın işitme cihazı gibi sayısız örnekler verebiliriz. Teknolojik gelişmelerin tıp alanında da hayatımıza girmesi ile artık sadece sağlık kuruluşları değil biz sıradan insanlar da medikal sektörü ile daha iç içe bir hayat sürmekteyiz.

EKG Cihazı Nedir

İnsan kalbinin ölçülebilen elektriksel aktivitesinin özel yapılmış kağıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi denir. Hastanın kol, bacak ve göğüs kısmına yerleştirilen elektrotlar, elektriksel aktiviteyi kağıt üzerinde anlaşılabilir şekillere dönüştüren EKG Cihazı adı verilen cihaza bağlanır. Kalp rahatsızlığı olan kişilere tanı koyulabilmesi amacı ile kullanılır.

Abeslang Nedir, Nerede Kullanılır

Doktorların genellikle ağzını tam açamayan bebek ya da çocuklar için kullandıkları, boğaz muayenesi yapmak amacı ile dile bastırılarak kullanılan çubuklara Abeslang denir. Fransızca kökenli bu sözcük dil basacağı anlamına gelir. Tahta çubuklar kolay kırılmaz, koku yapmaz, oval uçları ile ağız ve dile zarar vermez oluşları ile tercih edilirler. www.ekonomikmedikal.com gibi sitelerden toptan alımının yapılması mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Medikal ÜrünlerEKG CihazıAbeslang

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