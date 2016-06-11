Medikal Ürünler Hakkında

Sadece hastanelerde kullanılanlar haricinde bir de evlerimizde rahatlıkla kullandığımız Medikal Ürünler vardır. Yaşlı teyzemizin kendi kendine tansiyonunu ölçmesine yarayan dijital tansiyon aleti, alt komumuzun kızının kullandığı akülü tekerlekli sandalye, ağır işiten yaşlı amcamızın işitme cihazı gibi sayısız örnekler verebiliriz. Teknolojik gelişmelerin tıp alanında da hayatımıza girmesi ile artık sadece sağlık kuruluşları değil biz sıradan insanlar da medikal sektörü ile daha iç içe bir hayat sürmekteyiz.

EKG Cihazı Nedir

İnsan kalbinin ölçülebilen elektriksel aktivitesinin özel yapılmış kağıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi denir. Hastanın kol, bacak ve göğüs kısmına yerleştirilen elektrotlar, elektriksel aktiviteyi kağıt üzerinde anlaşılabilir şekillere dönüştüren EKG Cihazı adı verilen cihaza bağlanır. Kalp rahatsızlığı olan kişilere tanı koyulabilmesi amacı ile kullanılır.

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