Meme estetiği operasyonuna hazırlık nasıl olur?

Meme estetiğinde özellikle meme büyütme operasyonu hem dünyada hem de ülkemizde oldukça sık tercih edilen ve Meme Estetiği Ankara
merkezli yapılan operasyonlardandır. Özellikle meme boyutundan pek memnun olmayan kadınların tercih ettiği meme büyütme estetiğinde hem göğüslerin dolgunluğu artırılır hem de göğüslerin denge ve simetrisi sağlanmış olur.
Çoğu kadının meme estetiğinde eğer küçük ise kendine güveni kalmaz ve özgüven eksikliği hissedebilir. Meme estetiği sayesinde kişinin kendine güveni gelmekte ve toplum içinde kendini daha rahat ve huzurlu hissetmektedir. Meme büyütme estetiğinde kalıcı ve kesin çözüm isteniyorsa silikon meme protezlerini uygulamak en geçerli yöntemlerden biridir.
Meme büyütme estetiğinde önemli olan meme boyutunu küçük bulan kadınların bu operasyonu tercih etmesi bunun yanında hamilelik ya da düzensiz kilo alıp vermede meme ölçülerinin değişmesi ve doğuştan oluşan bazı deformasyonları düzeltmektir. Ayrıca meme kanseri olup da memesi alınmış bir kadına meme rekonstrüksiyon uygulanabilir.
Meme estetiği operasyonuna hazırlık aşamasında bazı dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Hasta kırk yaş üzerinde ise önce mamografi çekilir. Eğer doktor isterse ultrasonografik radyolojik tetkikler de yapılır. Meme estetiği operasyonuna girmeden en az bir hafta önce muhakkak aspirin ve türevleri ilaçların içilmesi kesilmelidir. Eğer sürekli kullanılan bir ilaç varsa doktora söylenmelidir. Bu şekilde doktor operasyon sırasında ilacın herhangi bir etkisinin olup olmayacağına karar verecektir.
Özellikle sigara ve alkol kullanımı meme estetiği operasyonundan önce ve sonra uzun bir süre kullanılmamalı gerekirse bırakılmalıdır. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi meme estetiği operasyonunda da altı saat önceden aç ve susuz gelinmelidir. Meme estetiği operasyonundan en az 1 saat önce operasyonun yapılacağı merkeze gelinmeli ve size ayrılan odada operasyon saatini beklerken rahatlamanız için istendiğinde rahatlatıcı ilaç verilebilmektedir.
Meme estetiği operasyonunda meme büyütme uygulaması yapılırken dört farklı bölgeden silikon konulabilir. Bunlar arasında meme alt kıvrımı, meme baş altı kıvrımı, koltukaltı ve göbek bölgelerindendir. Her uygulamanın avantajı da vardır dezavantajı da bulunmaktadır. Protez tipi, yerleştirileceği bölge, deri kalitesi, meme ve vücudun durumu göre farklılık gösterir. Tabi başarılı bir uygulamanın olması için operasyonu gerçekleştirecek uzmanın da tecrübesi çok önemlidir. Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu ve tecrübeli sağlık ekibi ile meme estetiği ve daha fazlası için www.ankaraestetikcerrahi.com internet sitemizi ziyaret ederek randevu alabilir ve kafanıza takılan sorular hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.
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