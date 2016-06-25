Metin2 En Sağlam Wslik Karakter Hangisidir





Metin2 pvp serverler de en iyi karakter. En sağlam karakterler hangisidir. Pvp server de karşılıklı duello yaparken yatmayan ve atakda ve savunmada en iyi karakter sınıfı nelerdir. Bu şekilde sorular ile deneyimlerimiz ile bir çok karakteri çoğumuz denemiştiriz. Özelliklede pvp server oyunu oynuyorsanız kesinlikle hepsinden elinizde olabilir. Bu sorunun cevabı basit ama size detaylı bir bilgi vermek isterim.

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Metin2 bir online rol yapma oyunudur. Oyun rolü demek nedemektir dersek, karakter olarak oyunda canlanmanızdır. Bir karakteri geliştirmenizdir.. Her sınıfa verilen beceriler ile karakterler ayrılmaktadır. Bu karakterleri sırası ile değerlendirelim. Biz bunları metin2 pvp serverler oyunlarında deneyerek ve tecrübe ederek bulduk.

Şura: bu karakter sınıfı büyü sınıfında dır. Bunların da iki türü bulunmakta. Birincisi karabüyü şura ikincisi büyülü silah şura. Kara büyü şuralar oldukça sağlam wslik karakterdir. Pvp de ws atarken karabüyüyü indirmek nerdeyse imkansızdır. Hem savunma hemde oyunda rn yüksek hasar veren beceri vuruşlarına sahiptirler. Büyülü silah şuralar pek tercih edilmeyen bedebsel zihinsel savaşcı karışımı bir sınıftır. Büyü çözme becerisi oldukça iş gören bir durumdur. Metin2 serverler oyunlarında tercihi neredeyse yok gibi birşey.

Şaman: ejderha gücü ve iyileştirmeci şaman olarak iki sınıfı bulunmaktadır. Wslik olarak düşünmemeniz gerekmektedir. Çünkü bu karakterler oyunculara kutsama yani bonus verirler. Kritikçi şaman olan ejderha gücü sınıfı daha çok tercih edilir. Çünkü kritik vererek diğer karakterleri kutsarlar.

Ninjalar: okçu ninja ve bıçakçı ninja olarak ikiye ayrılırlar. Yakın dövüş sevenler kesinlikle bıçakçı kullanmalıdırlar bıçakçılar suikast becerisi ile saldırılarını daha güçlü yaparak bıçak çevirme ile işi bitirmeyi hedeflerler. Düz vuruşları oldukça hızlı olduğu için delici vuruş ve sersemlik ile karşı karaktere vurma şansı vermeden işini bitirebilirler. Okçular uzak savaşçıdır. Yüksek hasar becerileri ile oldukça saldırıda iyidirler. Rakibini yanına yaklaştırmadan işi bitirirler.

Savaşcı: bu sınıf kendi içinde bedensel ve zihinsel olarak ayrılır. Ayrımında ise bedensel savaşçılara önce değinmek isterim. Oldukça hızlı ve güçlü atakları vardır. Alan olarak saldırıda oldukça iyidir. Hava kılıcı becerisi en belirgin özelliğidir. Savunmasını zayıf bıraksada hızlı atakları ile rakibe pekte vurma şansı vermez. Bu yüzden oyunun %50 si bedensel savaşcılardan oluşur. Zihinsel savaşçıların özelliğide diğerinin aksine savunmaya önem verir. Hızlı saldırısı yoktur, çift el silah taşıdıkları için oyunun en yavaş saldırısını yaparlar. Fakat bunlarda isr güçlü beden ile ruh vuruşu oldukça ön planda bir beceridir. Kritik gelirse ruh vuruşu ile rakibinize tek atarsınız. Hatta tekten fazlası karşınızda 3 kişiyi bitirebilirsiniz.

Metin2 pvp oynuyorsanız hangi karakteri oynadığınızdan çok hangi karakterde zevk aldığınıza bakın. Metin2 pvp serverler de bir çok karakteri sitemizdeki oyunlar listesinden bulup inceleyebilir. Ve size uygun en iyi karakteri bulabilirsiniz. Pvpserverlar.biz/metin2/