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Metin2 Pvp Serverler de Kader Çarkını Kullanmak

Metin2 Pvp Serverler de Kader Çarkını Kullanmak

13 Haziran 2016 Pazartesi 01:53
Metin2 Pvp Serverler de Kader Çarkını Kullanmak

Metin2 pvp serverler'i eğlenceli kılan etkinliklerden bir tanesidir. Kader çarkını kullanarak şansınızı deneyebilirsiniz. Adı üstünde kader çarkı olmasından şansa bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Kader çarkı oyunun bir etkinliği olup oyun içerisinde kullanmak için nesne - markete gitmelisiniz. Nesne marketten kader çarkının kullanımını zaten göreceksiniz .Metin2 pvp serverler de ve Metin2 TR oyununda bir altın madeni olarak görülen kader çarkında her çevirişiniz de çok büyük ödüller kazanabilirsiniz. Ancak tamamen şansa bağlı olduğunu unutmamalısınız. Kader çarkını çevirmek için bir miktar ejder parası harcanması gerekiyor. Karşılığında size ejderha parası , ejderha markası olarak geri dönecektir. Örneğin 100 ejderha parası kullandıysanız bu size 100 ejderha markası olarak geri dönüş yapacak.

Metin2 Pvp Büyük Ödüller

Metin2 pvp oynarken kader çarkını ejderha parası karşılığında çevirdiğinizde içerisinde bulunan iki adet kırmızı bölgede çok büyük ödüllerin olduğunu göstermektedir. Diğer bölgelerde standart ödüller bulunmaktadır. Bu iki kırmızı bölgeden birisinde çark durduğu zaman ‘’ Fortuna seni öptü’’  diye bir yazı çıkacak ve büyük ödülü kazanmış oluyorsunuz. Kader çarkında kaybetme diye bir şey yok her türlü bir şey kazanıyorsunuz ancak büyük ödülleri kazanma şansı daha azdır standart ödüllere göre kazanmak. Metin2 pvp kader çarkında 2 kırmızı bölgeden birisinde çarkı durdurmayı başardığınız anda karşınıza çıkacak olan büyük ödüller :  büyülü metal , buz ankası mührü , Hilal yüzüğü , beyaz aslan mührü gibi çok pahalı ürünlerdir. Daha bunun gibi birçok pahalı ürün bulunmaktadır.

Pvp Serverler De Kolayca Gelişme

 Pvp serverlerin zaten amacı budur oyuncuların kolayca gelişmesini sağlar. Böylelikle oyuncular ne seviye atlama ne de eşyaları geliştirme derdiyle uğraşıp oyunun keyfinden uzaklaşmaz.Pvp serverlere katıldığı zaman her şeyi tam takır olarak  bulunur ve sadece savaşmanıza bakarsınız. Bu tür pvp serverleri de hemen şu adrese :’’ http://metin2pvpserverler.net  ‘’  uğrayarak bulabilirsiniz. Kısa süre içerisinde kolay metin2 pvp serverler den istediğiniz kişiyle savaşmaya başlayabilirsiniz.Her pvp server sahibi kolay gelişmenizi sağlamaz emek serverler de kolay gelişim söz konusu değildir.Sadece oyunu iyi tanırsanız kolayca gelişim sağlayabilirsiniz.

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