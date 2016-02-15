Metin2 Pvp Serverler Karakterler Hakkında

Metin2 pvp serverler'in hepsi birbirinden farklı olduğu için farklı karakterlerde bulunmaktadır.Bu nedenle biz sabit olan karakterlerinden bahsedecek olursak öncelikle Ninja karakterini anlatmak gerek.Ninja karakteri oldukça iyi bir katil olarak düşünebilirsiniz.Hızlı ve sağlam hareketler ile rakiplerinizi şaşırtabilirsiniz bunun asıl amacı rakipleri şaşırtmak değil rakipleri şaşırtarak onları bir suikastçı gibi öldürmektir.Gizlilik ,hız ve çeviklik konusunda eline su dökülmeyecek karakterdir.Savaşın gidişatına yön verebilecek tehlikeli bir karakterdir.Bu karakteri kullanacak kişi itemlere ve efsunlara çok dikkat etmelidir.Her bir efsun karakterinizi bambaşka bir karaktere çevirmektedir.Standart özelliklerinize uygun efsunlar alarak karakteri güçlendirebilirsiniz.Bir Ninja için büyü efsunlarının gereği yoktur.Karakteri her geçen gün daha yakından tanırsanız rakipleriniz neye uğradığını şaşıracaktır.

Pvp Serverlar Sunucu Kotası

Pvp serverlar genelde çok tutulur ama bazen tutulmadıkları oyunlarda olur bu nedenle bizi ilgilendiren kısımla devam edeceğiz.Bir pvp server fazlasıyla tutulmuşsa ve talep fazlaysa arza cevap vermek için host firmasını kaliteli olan bir host firması ile değiştiriyoruz ve ardından belli bir oyuncu sınırı yerleştiriyoruz örneğin host firmasının kaldırabileceği kişi sayısı 1000 ise bu pvp serverlara 10000 kişi girmeye çalışıyorsa bu pvp serverlar hem kasılacaktır hem de oyuncuların ekranlarında takılmalar yaşanacaktır.Bu gibi durumlarda kalmamak için bir servere sınır koymalısınız 1000 kişiden sonra girişi yapılamamalıdır.Diğer oyuncuları kaybetmemek adına aynı serveri yine 1000 kişilik kotadan açılır ve oyuncular akıcı bir şekilde oyununu oynayabilir zamanla ne kadar gelişiyorsanız o kadar çok pvp server açmaya başlarsınız.

Pvp serverlerin Şikayet Edilmesi

Pvp serverler orijinal oyunların bir kopyası olunca pvp server sahipleri endişelenmeye başlıyor ama aslında bu kadar endişelenmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktur bazı orijinal oyunlar pvp serverlerinin açılmasına herhangi bir tepki vermiyor örneğin metin2 bu oyun ile ilgili yüzlerce pvp serverler vardır.Ama metin2 bu konuda herhangi bir şikayet veya bir suç duyurusunda bulunmuyor.Suç duyurusunda bulunmaya hakkı vardır ama bu oyun kurucuları ile alakalı bir durum olduğundan dolayı uzun zamandır bu konuda herhangi bir müdahale olmadı ve olacak gibide gözükmemektedir.