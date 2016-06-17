Oyun dünyasında uzun süredir geniş oyuncu kitlesine sahip online role-playing oyunları içerik bakımından yapımcıları tarafından sürekli güncellenmekte. Bunun için mekanikler düzenleniyor, farklı özelliklere sahip yeni itemler ekleniyor, dinamikler farklılaşıyor. 2005 Mart´ında oyunculara sunulan Metin2 ise ülkemizde de sadık bir oyuncu grubuna sahip MMOPRG oyunudur. Bu oyunda da diğer online oyunlardaki gibi kullanıcılar birbirlerine itemlerini satabilmekte ve internet forumlarında oyunda geçerli olan Metin2 yang denilen para birimi paketlerini alabilmektedir.

Steamko

Steam, Valve tarafından dijital platformda oyunların dijital satımı olarak sanal dünyaya adımını atmış ve günden güne yeni özelliklerini içeriğine ekleyerek günümüzde popüler hale gelmiştir. Artık birçok oyun kapaklı sürümüne göre Steam üzerinden çok daha ucuza alınabilmektedir. Steamko ise uzun bir süredir genç oyuncu kesiminin ilgi odağı olan Knight Online oyununun artık Steam üzerinden oynanan halidir.

Steam Cüzdan Kodu

Steam üzerinden oyun satın alma veya item alışverişi gibi para ile yapılabilecek birçok eylemin gerçekleştirilebilmesi için gereken sanal paranın en kolay yoludur. Steam cüzdan kodu kopazar.com üzerinden satın alabilirsiniz.