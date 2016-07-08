Metro Tesisat İle Gözünüz Arkada Kalmasın





2006 Yılından günümüze kadar büyük bir gelişme göstermeye devam eden firmamız, siz değerli müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarında her daim yanınızda olmaya devam etmektedir. Firmamız İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakasında hizmet ağını genişletmiş olup, haftanın 7 günü, günün 24 saati size bir telefon kadar yakındır.

Firmamız Tarafından Başlıca Verilen Hizmetler

Metro Tesisat firmamız tarafından müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda verdiğimiz hizmetler arasında su kaçağı tespiti, tıkanıklık açma, petek temizliği, vidanjör hizmeti, tamir ve tadilat sayılabilir. Günün hangi saati olursa olsun http://www.metrotesisat.com/ web sitemiz üzerinden iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilir, sorununuz hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri memnuniyeti prensibini ilke edinmiş olan firmamızdaki çalışan profilimiz konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. Yapılan işin nevi ne olursa olsun, sonuçlar tamamıyla başarılı olmaktadır. Sorununuza kesin çözümler arıyorsanız web sitemizde bulunan iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçmeden tesisatçı ihtiyacınız için karar vermeyin. Tesisatçılık sektörü nde ismini hızla duyurmayı başarmış olan firmamız hakkında araştırma yaptığınızda, yapılan işler neticesinde hiçbir şikâyetin alınmadığını, aksine memnuniyetin üst düzeylerde olduğunu göreceksiniz. İstanbul’daki tesisatçıların fazla olmasının aklınızı karıştırmasın. Sonuç odaklı çalışan firmamızın verdiği hizmetler, İstanbul tesisatçıları arasında öne çıkmış olan bir firma olmasını da beraberinde getirmektedir.

Kaliteli Ve Hızla Hizmet İçin Metro Tesisat

Metro tesisat olarak siz değerli müşterilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizleri onurlandırmaktadır. Vermiş olduğumuz hizmetlerden yararlandıktan sonra firmamızı yakın çevresine tavsiye eden müşterilerimiz olduğunun bilinci ile hizmet kalitemizden ödün vermeden yıllardır sektörde hızla gelişmeyi başarmış durumdayız. Müşteri memnuniyetinin olmadığı ve sürekli şikâyet alan bir firmanın zamanla yok olup gideceğinin bilinci ile hizmetlerimizde kalite ve hızlı hizmet anlayışını benimsemiş bir ekip ile çalışmaktayız. Metro tesisat olarak bizleri tercih ettiğiniz için teşekkürler.