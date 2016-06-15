Mimari Proje Kitapları ile İşinizi Kolaylaştırın!

Mimarlık ve inşaat mühendisliği alanındaki hem çalışanlar hem de üreten kadrolar projelerin çizilmesi ve çizimlerin doğru anlaşılabilmesi için Nazım Hikmet’in mimarlığa bakışı isimli kitabını mutlaka okunmalıdır. Mimari alanda yapılmış farklı çalışmaların henüz proje aşamasındaki hallerinin eserin geçmişi ve yarını ile kıyaslandığı kitaplar en tercih edilen kitaplar arasındadır.

Arkeoloji Kitapları ile Tarih Öğrenilir Mi?

Arkeoloji ile insanlık tarihi hakkında derinlikli bilgilere sahip olunabilmektedir. Farklı uygarlıklar ait eserlerin veya yapıların anlamlarının iyi bir şekilde anlaşılması ve çıkarımlar yapılabilmesi arkeoloji kitapları ile mümkün olmaktadır. Farklı kaynaklardan çıkan arkeoloji kitaplarıyla eksiklerinizi kapatarak geniş bir insanlık bilimine adım atabilirsiniz.

Şantiye Yönetimi için Gerekli Kitaplar

Okullarda mimarlık ve inşaat mühendisliği alanında ders verilirken teorik derslerin ve uygulamaların ağırlığının bir sonucu olarak öğrenciler uygulamaları yerinde deneyimleme fırsatına erişemiyorlar. Bu yüzden Yem Kitabevi’nin www.yemkitabevi.com adresli sitesi sayesinde şantiye yönetimi hakkında pek çok farklı kaynak bularak bu alandaki bilginizi artırabilirsiniz. Farklı türden kaynakların da yer aldığı kitabevi sizleri bekliyor.