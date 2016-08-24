Molfix Bebek Bezi Numaraları

Bebek bezleri, bebeğin beden yapısına uygunluğuna göre sıralanırlar. Molfix bebek bezi geniş beden yelpazesi ve kaliteli yapısı ile en çok tercih edilen bebek bezlerinden biri haline gelmiştir. Dünya çapında birçok ebeveyn tarafından kullanılan bu bebek bezleri, en çok satılan bebek bezi markalarından biri olarak bilinmektedir. Bebek bezi numarası doğru seçildiği takdirde, bebek bezlerinin lastikleri bebeği sıkmayacak ve rahatsız etmeyecektir. Göbek bağı oyuntusuna sahip bez çeşitleri özellikle yeni doğan bebekler için tercih edilmelidir. Bebek bezlerinin antialerjik yapıda olmaları da oldukça büyük önem taşımakta olan bir konudur. Antialerjik bebek bezleri sayesinde bebeklerinizin ciltlerinde tanımlayamadığınız kızarıklıklar oluşmaz.

En Hesaplı Prima Bebek Bezi Çeşitleri

Hesaplı bir bebek bezi markası olan Prima bebek bezi çeşitleri sizlerin verimli bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlayacaktır. Antialerjik yapısı ve kaliteli içeriği sebebiyle Prima bebek bezi çeşitleri kısa zamanda en çok tercih edilen bebek bezlerinden biri haline gelmişlerdir.

Aptamil Bebek Maması Nasıl Kullanılır?

Bebek maması yapımı birçok kişiye zorlamakta olan bir konudur. Aptamil bebek maması yapımı ise oldukça kolaydır. Mamayı hazırlamaya başlamadan önce ellerinizi yıkamanız çok önemlidir. Kutuda yazan ölçeği uygulamanız büyük önem taşımaktadır. Mama için gerekli suyu minimum 10 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakınız. Kaynatılmış su içerisine mamayı ekledikten sonra karıştırınız. Detaylı bilgi için sepetinizbos.com adresini ziyaret etmeniz tavsiye edilir.