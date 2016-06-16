Motosiklet satışlarında yüzde 130, kask satışlarında yüzde 250, korunma ekipmanlarında yüzde 412 oranında artış

Bahar aylarıyla birlikte trafikteki motosiklet kullanıcılarının sayısındaki artışa vurgu yaparak, motosiklet satışına dair verilerini açıklayan n11.com, 2016 yılının ilk üç aylık döneminde, geçen yıla kıyasla yüzde 130 artış gözlemlendiğini belirtti. Her yıl yepyeni kullanıcıların trafiğe çıkmasıyla birlikte artık daha fazla motosikletliyi yollarda gördüğümüz şu günlerde n11.com , Türkiye'de son yıllarda motosiklet sayısındaki artışla birlikte motosiklet güvenliğine verilen önemin de arttığına dikkat çekiyor.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

E-ticaret platformu n11.com’un verilerine göre, kask satışlarında yüzde 250, koruma özellikli kıyafetler ve dizlikler dâhil korunma ekipmanlarında ise yüzde 412 oranında bir artış olduğu gözleniyor. Genellikle yazlık bölgelerde tercih edilen elektrikli motosiklet satışlarında yüksek bir artış yaşandığını açıklayan n11.com, yüzde 682’lere varan artış oranı verirken, motosiklet satışlarının neredeyse tamamının peşin fiyatına taksit ile gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor.

n11.com, motosiklet kaskı, yedek parça, koruyucu giysileri ve dizliklere kadar her türlü ekipmanı trafiğe takılmadan bir tıkla iki teker hızında yapmanıza imkân tanıyor.

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