MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR NELERDİR?

İş Bankası Müşteri Hizmetleri

Müşteri hizmetlerine ulaşmak bazen kâbusa dönüşebiliyor. Bu gibi durumlarda örneğin iş bankası müşteri hizmetleri için telefonkilavuzu.com a girebilir ve oradaki talimatları uygulayarak en kolay şekilde iş bankası müşteri hizmetlerine ulaşıp en kısa sürede iş bankası müşteri temsilcisi ile temas kurabilirsiniz.

Günümüzde müşteri hizmetleri ile müşteri arasındaki iletişim firmalar arasında yeni bir rekabet doğmasına neden olmuştur. Çünkü firmalar için her zaman müşteri haklıdır politikası geçerlidir. Bunun aksini düşünmek müşteri için eksi puanlara neden olabilir. Şimdi gelelim neden müşteri haklıdır konusuna Müşterilerin müşteri hizmetleri çalışanlarından beklentileri Hayli yüksek asıl sorun buradan çıkıyor.

Müşteri olarak telefonda bekletilmek istememek doğal hakkınız. Buraya kadar hepsi tamam Ama telefonda bekledim diye kıyameti koparmak o büyük bir yanlış Unutmayın ki sizin karşınızdaki kişi firmanın sahibi değil ve sizin telefonda bekletilmenizden o sorumlu değil. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Karşınızdaki görevli zaten konusunda uzman olduğundan sizin aldığınız hizmet ya da ya da ürünü ile ilgili problemi çözmek için oradalar.





Telefonda çok bekletildiğinizi düşünüyorsanız bunu uygun bir üslup karşınızdaki ile görevliye söyleyebilirsiniz. Sizin müşteri hizmetleri ile ilgili yaptığınız şikayet mutlaka dikkate alınacaktır. Bir firma ile ilgili müşteri hizmetlerine yapılan her şikayet firma için çok önemlidir. Çünkü bu firma için aynı zaman eksi puan anlamına gelir. Dahası var bu tür durumlarda gerekli önlem alınmadığında firmaların geri dönüşü olmayan maddi kayıplar yaşamasına neden olabilir. İşte telefonda uzun süren beklemeler ve müşteri hizmetleri ile yaşanan diğer sorunlara çözüm bulmak için yöneticilere çok büyük bir iş düşüyor. Bu konuda izlenecek en doğru yol ilgili eleman satısı arttırmak yerine firmada mevcut olan eleman sayısı kadar agent çalışmaları yapılmasıdır.

Nedenine gelince eleman sayısı arttırmak bir müşteri olarak size problemleri çözmek açısından daha etkin bir yol gelebilir. Birde kendinizi o yöneticilerin yerine koyun. Bir firmanın müşteri departmanında yöneticisiniz. Sıklaşan müşteri hizmetleri ile ilgili şikayetlerde elemen sayısını çoğaltmak firma için ekstra masraf ve geri dönüşümü olmayan maddi kayıp demektir. Sonuç olarak; firmaların ilgili departmanlarında özellikle yaptığınız telefonda bekletilmenin tek bir nedeni olabilir, o da müşteri hizmetlerinde yaşanan yoğunluğundandır. Her şeyden önce sizin müşteri hizmetlerine çabuk ulaşmanız konusunda onlarında uyması gereken yasal bir süre zorunluluğu vardır. Müşteri hizmetlerinin bu sürenin dışına çıkmaları mümkün değildir. Ama siz telefonda beklemek konusunda çok hassasım diyorsanız, operatörün sizi yönlendirdiği müşteri hizmetleri numarasını tuşlamalısınız. Bu sayede müşteri temsilcisine çok fazla beklemeden ulaşmak mümkün olacaktır. Sonrasında müşteri hizmetleri ile iletişime geçtiğiniz ilk anda itibaren sorununu net ve anlaşılır bir dil ile ifade etmek.

Sorununuzun çözülmemesi gibi durumlarda ise; internet üzerinden kısa bir süre içerisinde ilgili firmanın iletişim bilgilerini doğru bir şekilde tespit ettiğinize emin olduktan sonra ilgi firmanın müşteri hizmetleri ile direk iletişime geçebilirsiniz.Müşteri hizmetlerine en kolay şekilde ulaşmak için tek yapmanız gereken tek şey müşteri temsilcilerimiz ile yapacağınız görüşmeler sırasında bant kaydından müşteri hizmetleri için verilen numarayı tuşlamak. Bu şekilde müşteri hizmetlerine daha hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olacaktır.

Müşteri hizmetleri ile ilgili tüm bu sorunların üstesinden gelmek için bu yönde çalışanları ile ilgili olarak sürekli, stratejik çalışmalar yaparlar. Bu konuda bir yönetici için ise en önemli husus ise; uyulması gereken yasal olarak erişim süre uyma zorunluluğudur. Eğer müşteri temsilci ile ilgili bir sorun yaşamanız halinde firmanın müşteri temsilcisi ile yaptığınız görüşmede müşteri hizmetleri ile ilgili kısa bir araştırma yaparak iletişim bilgilerini isteyebilirsiniz. Bu sayede olabilecek en kısa sürede ilgili firmanın müşteri hizmetleri Departmanı ile ilgili yaşadığınız problemi kısa sürede çözebilirsiniz.

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