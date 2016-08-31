Nakliyat Bizim İşimiz



Kaliteli ve titiz takım çalışması ile yıllardan beri faaliyet gösteren Şirinevler evden eve nakliyat dün olduğu gibi bugün de siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir. Hizmette sınır tanımayan yapımızla daima en iyisi için uğraşmaktayız. Her çeşit imkânlarla sizlerin eşyalarınıza kendi eşyası gibi sahip çıkıp özen göstererek nakliyat yapmaktayız. Böylelikle kusursuz olmayı hedeflemekteyiz. Nakliyatta işçilik teknolojiyle sağlanması için yeniliğe açık yapımızla her daim hizmette bulunmaktayız. Araçlarımızı ve gereçlerimizi de teknolojiden faydalanarak hizmetinize sunmaktayız. Zaman farkı gözetmeksizin için 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Çünkü nakliyat bizim işimiz.

Koordinasyonumuz

Değerlerinizi korumak adına her şeyi düşünen Şirinevler evden eve nakliyat ile tanışıp ideal taşınmayı gerçekleştireceksiniz. Arzu ettiğiniz saat ve zamanda telefon ya da e-mail adresimizle bize ulaşıp irtibata geçebilirsiniz. Dileğinize uygun planlamayla koordinasyon yapılıp eşyalarınızı hassasiyetle kolilere koymaktayız. Ayrıca kırılma ihtimali olanları da ayırmaktayız. Böylelikle zarar görme olasılığını en asgariye düşürmekteyiz. Çağdaş asansör sistemi ile de bu durumu desteklemekteyiz. Eşyaların taşınacak adresleri önceden kontrol edilip herhangi bir sorunla karşılaşılmasına engel olunmuştur.

İstanbul’da Taşımak Sorun Değil