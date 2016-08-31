Nakliyat Bizim İşimiz
Kaliteli ve titiz takım çalışması ile yıllardan beri faaliyet gösteren Şirinevler evden eve nakliyat dün olduğu gibi bugün de siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir. Hizmette sınır tanımayan yapımızla daima en iyisi için uğraşmaktayız. Her çeşit imkânlarla sizlerin eşyalarınıza kendi eşyası gibi sahip çıkıp özen göstererek nakliyat yapmaktayız. Böylelikle kusursuz olmayı hedeflemekteyiz. Nakliyatta işçilik teknolojiyle sağlanması için yeniliğe açık yapımızla her daim hizmette bulunmaktayız. Araçlarımızı ve gereçlerimizi de teknolojiden faydalanarak hizmetinize sunmaktayız. Zaman farkı gözetmeksizin için 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Çünkü nakliyat bizim işimiz.
Koordinasyonumuz
Değerlerinizi korumak adına her şeyi düşünen Şirinevler evden eve nakliyat ile tanışıp ideal taşınmayı gerçekleştireceksiniz. Arzu ettiğiniz saat ve zamanda telefon ya da e-mail adresimizle bize ulaşıp irtibata geçebilirsiniz. Dileğinize uygun planlamayla koordinasyon yapılıp eşyalarınızı hassasiyetle kolilere koymaktayız. Ayrıca kırılma ihtimali olanları da ayırmaktayız. Böylelikle zarar görme olasılığını en asgariye düşürmekteyiz. Çağdaş asansör sistemi ile de bu durumu desteklemekteyiz. Eşyaların taşınacak adresleri önceden kontrol edilip herhangi bir sorunla karşılaşılmasına engel olunmuştur.
İstanbul’da Taşımak Sorun Değil
Profesyonel ve daima güler yüzümüzle sizleri gerek araçlarımızla gerekse sunacağımız hizmetle beklemekteyiz. Hem sizin hem de eşyalarınızın her türlü konforu hep ilk sırada olup bu anlayışla hareket etmekteyiz. Bu nedenle son gelişmiş teknolojik araç ve gereçlerle bezenmiş işçiliğimizden siz de faydalanın, istedik. Bizimle taşınarak İstanbul’da taşınmanın sorun olmadığının farkına varacaksınız. Nakliyatta ekonomiyi de gözeterek size en uygun ödeme olanaklarından da yararlanabilirsiniz. Hep iyisi ve hep en kalitelisi için uğraşan Şirinevler evden eve nakliyat ile taşınmak hiç olmadığı kadar rahat ve güvenilir olduğundan siz de iletişime geçerek sınırsız imkânlarından yararlanın.
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