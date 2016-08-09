Neden bebeğiniz İçin Oto Koltuğu Almalısınız?

Aracınızın içinde bebeğinizin güvenliğine önem veriyorsanız ona bir oto koltuğu almalısınız. Güvenle seyahat etmesini sağlayacak bu koltuklarla, sizin içiniz de ferah olacak. Hem daha rahat bir seyahat sağlayacak hem de sizin için kolaylık olacak. Emniyet kemeri sayesinde bebeğinizi düşme tehlikesi olmayacak. Yetişkinlerin nasıl emniyet kemeri takması gerekiyorsa bebeğinizin de bir emniyet kemeri olması gerekir değil mi?

Bebek Bezi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Son dönemlerde çeşitlerce bebek bezi modelleri var. Peki, seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

· Bebeğinizin cildini daima kuru tutacak bir bebek bezi bulmalısınız.

· Bezin yapısının nasıl olduğuna dikkat etmelisiniz. Bazı bezler, yapı itibariyle bebeğinizin cildine zarar verebilir.

· Bezin bebeğinizin cildiyle temas eden kısmının pamuklu olmasına özen göstermelisiniz.

· Sıvıyı emen kısmın olmasına dikkat etmelisiniz.

Zeytinyağı Faydaları Saymakla Bitmez

Zeytinyağı neye iyi gelmez ki? Saç, cilt, vücut ve daha sayamadığımız birçok alanda zeytinyağı kullanılıyor. Zeytinyağlı ürünler de son zamanlarda çok yükselişte. Zeytinyağlı çok sayıda ürüne ulaşmak için binbircesit.com u ziyaret edebilirsiniz.