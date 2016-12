Octopod İle Geleceği Şimdiden Yakalayın

Şu an kullanmakta olduğunuz yazılımla entegre ve hızıyla pek çok sorununuza yok edecek bir yazılım olan Octopod artık Ems Yazılım güvencesi ile hizmetinizde. Yazılımın web tabanlı geliştirme araçları ve ara yüzüne sahip olması, en büyük avantajlardan biri gibi görünse de, aslında iş akışını dilediğiniz gibi tanımlayabilmenize olanak sağlaması, yeni formlar verebilmeniz ve hatta yeni kullanıcılar ekleyerek hacmi büyütebilmeniz için başka boyutu olarak göze çarpıyor.

İş Akış Yönetimi Bu Kadar Kolay Ve Hızlı Olmamıştı.

İş hayatı her zaman yeni süreçler, yeni tanımlamalar gerektirir. Her iş yerinin kendine has iş akışı bulunmaktadır. İş akış yönetimi ile gereken yazılımları kendinize göre geliştirebilecek kadar esnek bir yapıya sahip olan yazılım, bu işlemi çok hızlı yapabileceğiniz bir platformu da beraberinde sunuyor. Bunun yanında grafik ve raporlama özellikleri ile istenilen datadan çıktı alabilir, raporlara hızla ulaşarak verimliliği en doğru şekilde ölçebilirsiniz.

Hızlı yazılım İle Zaman Kaybına Son

Yazılım geliştiriciler için bir akışın düzenli olarak yürümesi kadar, hızlı ve hatasız bir şekilde ilerleyebilmesi de son derece önemlidir. Ems Yazılım tarafından geliştirilen hızlı yazılım ise sadece akışı düzenlemekle kalmaz, bazen aylar süren yazılımları birkaç güne sığdıracak kadar hızlı çözümler de sunar. Uygulamanın kolaylıkları ve avantajlarını yaşayarak görmeniz için octopod.com.tr internet sitesini ziyaret etmeniz yeterli.