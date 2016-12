Önlemlerle Sağlanmış İş Sağlığı Büyük Önem Taşıyor

Türkiye’de her yıl iş kazalarından ve tedbirsizliklerden dolayı hayatını kaybeden işçi sayısının oranı geçmişe nazaran daha da artıyor. İnsanlar tabiri caizse pisi pisine ölüyor. Bunun tek sebebi de tedbirsizliktir. Bu kazalara bir dur demenin vakti geldi. Devlette artık bu konuya daha fazla önem vermeye başladı. İş güvenliği alanında elemanlar yetiştiriliyor ve tüm işyerleri, inşaatlar, şantiyeler inceleniyor ve denetleniyor. Her şeyde işçi sağlığını kontrol altına almak için. Çünkü her işin başı sağlık.

ile ilgili alınabilecek önlemler alındığı takdirde kazalar sona erecektir.

Özellikle sanayi alanında çalışan işçilerin maruz kaldığı iş kazaları ülkemizde çok can aldı. Bunun sebebi olarak tedbirsizlik ve bilinçsizlik gösteriliyor. En temelinde bu ikili var. Her şeyden önce bu ikiliye son vermek gerekiyor. İş kazaları, çalışan işçilerin bilinçsiz, eğitimsiz olmaları ve bununla beraber dikkatli çalışmamalarından kaynaklanıyor. Tabii her zaman suç işçinin değil. İşverenlerin de iş sağlığı ve iş güvenliğini arttırıcı önlemler almaması iş kazalarının oluşmasının belirleyici nedenleri arasında yer alıyor.

Her An Kaza Oluyor

Dünyanın her tarafında iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen birçok çalışma var. Bu konu dünya çapında da en çok konuşulan konu olarak gösteriliyor. Bugün en önemli projeler her ne kadar altında mimarların ve planlayıcıların imzasını bulundursa da işçiler tarafından hayata geçiriliyor ve onların sağlığı da her şeyden önemli. Ülkemizde orana vurulduğunda her 6 dakikada bir iş kazası meydana geliyor. Bu hakikaten de korkunç bir oran.

Peki Bunu Önlemek İçin Neler Yapılmalı?

İlk olarak mühendislik revizyon çalışmaları hayata geçirilmeli. Yani olası tehlikelerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve bu tehlikelere karşı harekete geçilmesidir. Bunun yanı sıra ikna etmek ve teşvik etmekte önemlidir. İşçilere eğitim vermek, uyarı ve ikaz panoları oluşturmak önemli hamlelerdendir. Her iş, doğru işçiye verilmelidir. Uygulanacak alet ve edevatta tam anlamıyla hazır olmalıdır. Disiplinsizlik durumunda da işe son verilmeli ya da caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.