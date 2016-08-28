Önlemlerle Sağlanmış İş Sağlığı Büyük Önem Taşıyor

Özellikle sanayi alanında çalışan işçilerin maruz kaldığı iş kazaları ülkemizde çok can aldı. Bunun sebebi olarak tedbirsizlik ve bilinçsizlik gösteriliyor. En temelinde bu ikili var. Her şeyden önce bu ikiliye son vermek gerekiyor. İş kazaları, çalışan işçilerin bilinçsiz, eğitimsiz olmaları ve bununla beraber dikkatli çalışmamalarından kaynaklanıyor. Tabii her zaman suç işçinin değil. İşverenlerin de iş sağlığı ve iş güvenliğini arttırıcı önlemler almaması iş kazalarının oluşmasının belirleyici nedenleri arasında yer alıyor.
Her An Kaza Oluyor
Dünyanın her tarafında iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen birçok çalışma var. Bu konu dünya çapında da en çok konuşulan konu olarak gösteriliyor. Bugün en önemli projeler her ne kadar altında mimarların ve planlayıcıların imzasını bulundursa da işçiler tarafından hayata geçiriliyor ve onların sağlığı da her şeyden önemli. Ülkemizde orana vurulduğunda her 6 dakikada bir iş kazası meydana geliyor. Bu hakikaten de korkunç bir oran.
Peki Bunu Önlemek İçin Neler Yapılmalı?
İlk olarak mühendislik revizyon çalışmaları hayata geçirilmeli. Yani olası tehlikelerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve bu tehlikelere karşı harekete geçilmesidir. Bunun yanı sıra ikna etmek ve teşvik etmekte önemlidir. İşçilere eğitim vermek, uyarı ve ikaz panoları oluşturmak önemli hamlelerdendir. Her iş, doğru işçiye verilmelidir. Uygulanacak alet ve edevatta tam anlamıyla hazır olmalıdır. Disiplinsizlik durumunda da işe son verilmeli ya da caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı detaylı bilgi almak için, acarosgb.com size yararlı olacaktır. Bu konuyla alakalı en güncel ve yararlı bilgilere, http://www.acarosgb.com.tr/is-sagligi-guvenligi-isg-yonetimi/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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