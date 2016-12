ONLY ÜRÜNLERİ SPOR MARKET’TE

Son moda tasarımları ile stil sahibi genç kadınların tercihi olan Only, 1995 yılında Danimarka’da kurulmuş olup, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilere, doğru ürünleri sunarak kısa sürede gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir firma.

Dünya çapında tüm kadınlara hitap eden, genç bir marka olan Only, müşterilerinin sürekli değişen isteklerine, beğenilerine göre kendini hızla yeniliyor ve dünyadaki gidişatı takip ederek, sezon trendlerini özgün tasarımları ile buluşturuyor.

Her gün farklı bir kıyafet giyme ihtiyacı duyan stil sahibi kadınlar özellikle iş kadınları, tarzından ödün vermeden, her zamankinden daha şık görünmek daha zarif görünmek isterler. Bu durumda Only, sabah saatlerinde ‘’ne giyeceğim’’ derdine giren kadınlara birbirinden farklı, eğlenceli ve renkli kombinler sunarak imdatlarına yetişiyor.

Only ürünleri ile iş hayatında, günlük hayatta veya herhangi bir davette benzersiz stilinizle şıklığınızı konuşturabilirsiniz.

Bluzdan gömleğe, elbiseden jean pantolona, t-shirtten kazağa, etekten şorta oldukça zengin bir kategori yelpazesine sahip olan, cool ve asi tavrını ürünlerine yansıtan genç kadınların gözdesi olan Only giyim, gardırobunuzun vazgeçilmez markalarından biri olacak.

Only de, tarzınıza uyacak her parçayı bulabilirsiniz. Şık bir bluz giyip altına kot pantolon geçirin ve ayağınıza yüksek topuklu sandaletleri giyin. Ya da hem klasik hem şık görünmek istediğiniz bir gün tercih edebileceğiniz bu kombini, stilettolarınız ile kombinleyeceğiniz dar kesim bir etekle, daha klasik ve hoş bir havaya sokabilirsiniz. En asil renklerle hazırlanmış Only t-shirtleriyle ise tüm feminenliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Yazın en eğlenceli alternatiflerinden biri olan şort modellerini farklı şekillerde deneyerek bambaşka tarzlar yaratmanız mümkün. Kısacası günün her anında stilinize şık ve modern dokunuşlar ekleyebilirsiniz.

Günün her anında, her yerde size eşlik eden Only giyim, kaliteli kumaşları, yumuşacık dokuları ve yepyeni modelleriyle www.spormarket.com.tr de sizleri bekliyor.

Yeni sezonda da Only, tarzıyla sizi öne çıkaran, farklı kılan şık ve zarif tasarımlarıyla, kaliteli ve seçkin ürünleri sizlerle buluşturuyor.

Only giyim ürünlerinden istediğinizi seçip, online alışverişinizi gerçekleştirebilir, avantajlı fiyatlarla sizde bir moda ikonu olabilirsiniz. Modayı www.spormarket.com.tr ile yaşayın.