 Osmanlı Tarihi Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu Kayı boyuna mensup Osman Gazi’ye dayanmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti için uçbeyliği olarak tutulan alanda Aleaddin Keykubat’ın yokluğu sebebi ile 1299 yılında kurulmuştur. Osmanlı tarihi yıkılışı olan 1922 senesine kadar pek çok farklı dönemden geçer. Bu dönemler ana olarak şöyledir:

· Kuruluş dönemi (1299 ile 1453 arası)

· Yükselme dönemi (1453 ile 1566 arası)

· Duraklama dönemi (1566 ile 1683 arası)

· Gerileme dönemi (1683 ile 1792 arası)

· Dağılma dönemi (1792 ile 1922 arası)

Türk Tarihi Nedir?

Türk tarihi Osmanlı’nın 1922’deki resmi feshinden sonra da devam etmektedir. Pek çok tarihçi Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni getirmektedir. Modern Türkiye tarihi şu şekilde sınıflandırılabilir:

· İstiklâl Harbi (1919 ile 1923 arası)

· Ankara Hükümeti

· Atatürk'ün Devrimleri

· Tek partili dönem (1923 ile 1946 arası)

· Çok partili dönem (1946’dan günümüze kadar)

Selçuklu Tarihi Nedir?

Tabii ki Osmanlı tarihi Türkiye’nin tek geçmiş tarihi değildir. Kökenleri 3. Yüzyıla kadar dayandırılabilen Türklerin Osmanlı’dan önce kurdukları en büyük devlet Selçuklu tarihi içerisindedir. beyaztarih.com üzerinden her biri ile ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.