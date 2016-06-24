Oto Ekspertiz Dükkanı Açmak

İllaki kendi kendimin patronu olacağım, bir maaştan fazlasını kazanacağım diyenler ve kendi iş fikirlerimi bulacağım son zamanlar da oldukça fazla sayıda. Sayı fazla ama ne kadarının açtığı işyerinin devamlılığını sağlayabiliyor ona bakmak lazım. Açılan işyerinin devamlılığını sağlamak için, öncelikle işyerinin, günümüz şartlarında devamı olan bir iş kolu olması lazım. Yeni açılan bir işyerinde disiplinli bir şekilde çalışmak lazım. Her şeyden önemlisi de yapacağınız işi bilmeniz lazım. Bilmediğiniz, anlamadığınız bir konuda işyeri açmaya kalkarsanız eninde sonunda batmanız kaçınılmaz olur.

Düşünüp taşındıktan sonra karar verdiniz. Bir işyeri açacaksınız ve anladığınız iş sahası olarak belirlediğiniz iş kolu oto ekspertizi ve siz de oto ekspertiz dükkanı açmaya karar verdikten sonra ilk yapacağınız, oto ekspertiz dükkanı açmak konusunda bir araştırma yapmak ve. Daha sonra dükkanı açacağınız yeri belirleyin ve dükkanı kiralayın. Zaten bir dükkanınız var ise orayı da kullanabilirsiniz. Hatta ilk etapta kira vermemek size büyük bir avantaj sağlar. Dükkanı açmak için gerekli prosedürleri yerine getirirken, bir yandan da dükkanın ismini belirleyerek reklam çalışmalarınıza başlayabilirsinizden birisi olduğu için size çok büyük paralara mâl olmayacaktır.

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Artık insanlar araba alırken, ekspertiz raporu almadan araba satın almadıkları için oto ekspertiz konusunda bir işyeri açmak günümüz şartlarında oldukça mantıklı ve kazançlı bir iş koludur. Yukarıda teferruat ile uğraşmamak ve daha az risk almak adına oto ekspertizi yapan firmalardan birinin bayiliğini de alabilirsiniz. Yok ben kendime ekip kurarım derseniz kendiniz de açabilirsiniz. Oto ekspertizlerine servislerde çok fiyat alındığı için kişiler artık ekspertiz bayilerine yönelmiş durumdalar. İşten anlayıp kendinize iyi bir personel oluşturduğunuzda, piyasa da şu an ekspertiz ücretleri arabanı marka ve modeline göre değiştiğini göz önüne alarak fiyatlar 120 TL ile 400 TL arasında değişmektedir. Yanınız da çalıştıracağınız elemanlara ödeyeceğiniz ücretler ile dükkanın giderlerini hesap ederek, ortalama açtığınız dükkana gelecek ortalama araba sayısına göre elinize geçecek kar oranını hesap edebilirsiniz.

Oto ekspertiz işine başlarken unutmayın ki belli bir çevreye sahip iseniz bunun size getireceği avantaj büyük olacaktır ve otomobil işinden anlamanız şart. Bu şartlarda bu iş kolunda hemen bir dükkan açabilirsiniz yada bu sektörde var olan bir firmanın bayiliğini alabilirsiniz. Bunun haricinde internetten para kazanmak konularını merak ederseniz,bize uğramayı unutmayın.