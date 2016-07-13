Otopay Satın Almak için başvurabileceğiniz Web Siteleri

Sizde bir sanal karta sahip olarak online alışverişlerinizde güvenli seçeneklerden yararlanabilirsiniz. www.sanalkartlar.com adresini ziyaret ederek kartlar hakkında fikir edinebileceğiniz gibi bu kartı nerelerde kullanacağınız hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Otopaykart yerli ve yabancı pek çok farklı alışveriş sitesinde kullanılabilmektedir. Özellikle yabancı sitelerden güvenli alışveriş yapmak isteyenler için tasarlanmış olan sanal kartlarda kullanıcılar önce kredi kartları ile Otopay kart almakta ve daha sonra alışverişlerinde bu kartı kullanmaktadır. Bu şekilde kullanıcılar alışveriş yaptıkları markaya

· Kişisel bilgilerini ve

· Kredi kartı bilgilerini vermeden işlem yapma imkânını yakalamaktadır.

Otopay nedirsorusu hakkında daha detaylı olarak bilgi almak ve kullanıcı yorumlarını okumak istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Genel olarak Avrupa’da yaygın olarak kullanılan sanal kartlar son dönemlerde ülkemizde de çok sık tercih edilmeye başlamıştır. Sitemiz üzerinden Otopay kart almak istiyorsanız önce tercih etmek istediğiniz kart limitine karar vermeniz gerekmektedir. 10 Euro’dan başlayan limitli kartlardan dilediğinizi satın alarak alışverişinize başlayabilir veya kartınızı sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Daha yüksek limitli kartlarda satın alabileceğiniz gibi düşük limitli kart alıp harcama sonrasında tekrar kart satın alma yoluna da gidebilirsiniz. Sizlere yerli ve yabancı pek çok alışveriş sitesinde ve online bahis sitelerinde kullanım imkânı veren sanal kartlar ile 1 yıllık süre içerisinde alışveriş keyfi yaşayabilirsiniz.

· Kartı Satın Aldıktan Sonra Ne Zaman Harcama Yapabilirim?

Otopay card sanal bir karttır. Bu nedenle elinizde fiziki olarak bir kart bulunmayacaktır. Sitemiz üzerinden yaptığınız kart alımı sonrası size sadece dijital bir kod verilecek ve siz alışverişinizde bu kod ile işlem yapacaksınız. Bu nedenle herhangi bir kart basma ve adrese postalama süreci yaşanmamış olacak. İşlemlere hız ve güvenlik katan bu uygulama ile kart ile anlaşmalı olan her kanalda güvenli seçenekler üzerinden alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Otopay tarafından verilen dijital numarayı saklamanız ve kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. Alışveriş veya online eğlence sitelerinde ödem yapma aşamasında geldiğinizde de tür olarak Otopay’i seçmeli ve size verilen dijital numarayı sisteme girmelisiniz. İşlemleriniz başarı ile tamamlanacak ve kişisel bilgileriniz güvende kalacaktır.





Otopay fiyatları farklı kademelerde belirlenmiştir ve dijital numaranı kullanımınız sonrasında geçersiz duruma düşecektir. Otopay almak isteyen kullanıcılar işlemlerini yasal ve yetkili merkezler tarafından gerçekleştirmelidir. 7/24 hizmet veren sitemiz sorularınıza ve kart satın alma taleplerinizde hizmetinizde olup Otopay bozdurma taleplerinizde de yanınızda olacaktır. Siz de dijital numaralar ile güvenli alışveriş yapabilir aynı zamanda alışveriş tutkunuzu limitler dâhilinde gerçekleştirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden yapacağınız kart alımlarında kredi kartınızı kullanabilir veya havale/EFT yöntemini de tercih edebilirsiniz. Ödemenizi tamamladığınız an dijital koda sahip olur ve bu kod ile 1 yıl içerisinde dilediğiniz kanal üzerinden harcama yapabilirsiniz. Cüzdanınızda kart taşımak zorunda kalmayın siz de sanal kartların rahatlığına geçin.