Oyun Yamaları ve Android Oyun Hilelerine Farklı Bir Bakış..

Özellikle mobil cihazların hızlı bir şekilde yayılması ve eğlenceli içerikler sunması, oyun severlerin bir takım arayışlara girmesine neden oldu. Zira oyun hileleri bilmeyenler için adeta bir handikap olmaya başlamasıve oyun yamaları konusunda da arayışları beraberinde getirdi. Bu yazımızda sizlere incelemeye aldığım ve olumlu not verdiğim mütevazi ancak oyun hileleri başta olmak üzere, özellikleve oyun yamaları konusunda neredeyse tüm ihtiyacınızı karşılayabilecek bir web sitesinden bahsetmek istiyorum..

Kişisel bir blog tarzında ve yine kişisel bir isimle kurulmuş olan bu web sitesi, sunduğu yamalar ve oyun hilelerinin yanı sıra, mütevazi ve oldukça düzenli tasarımı ve arama menüsüyle de son derece göz dolduran bir yapıya sahip. Basit ama düşünülmesi bile ayrı bir incelik taşıyan dosyaların farklı yerlerden nasıl indirilmesi gerektiği konusunda bilgilendirici dökümanlarında olması, blog editörünün ziyaretçilerine karşı olan inceliğini de gözler önüne seriyor. Tesadüfen denk geldiğim ve girer girmez oldukça hoşuma giden ve böylelikle incelemeye başladığım bu web sitesinin ismi, ferhatozal.com. Kişisel bir bloğun çok daha ötesinde android oyun hileleri başta olmak üzere, oyun yamaları ve oyun hileleri hakkında neredeyse aradığınız her şeyi bulabileceğiniz ve bulamadığınız dökümanları gerek mail ile, gerekse yorumlar bölümünden, araştırılıp yayınlanması için çekinmeden talep edebileceğiniz harika bir yer. Web sitesinin imkanları dahilinde kendisini tanıtmaya çalışmasıyla birlikte harika bir ziyaretçi kitlesine ulaştığı ve Google verilerinde hızla yükselen bir ivme kazandığını da söylemek mümkün. Son derece düzgün ve göz yormayan renklerin tercih edilmiş olması da, yine ziyaretçilere verilen değerin ayrı bir göstergesi olarak göze çarpıyor. Hoş bir uygulama düzenine sahip olan sitede, hangi sayfaya girerseniz girin sağ üst köşede bulunan -Arama- kutucuğuna aradığınız dökümanın adını yazarak, rahatlıkla sonuca ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda merak saldığım web sitesi incelemelerinde, kesinlikle alanında tam not verebileceğim samimi bir dil kullanan bu web sitesi, oyun hileleri ve oyun yamaları ile ilgilenen herkesin tercihleri arasında olacağa benziyor.