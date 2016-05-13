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Palimorda İndirim Rüzgarları Esiyor

Son dönemlerde en çok kullanılması tercih edilen eklem yüzüklerinin gümüş versiyonlarını gümüş eklem yüzükleri kategorisi altında sunmaktadır.

13 Mayıs 2016 Cuma 14:36
Palimorda İndirim Rüzgarları Esiyor
 İndirimli ürünleriyle, birbirinden kaliteli ve orjinal ürünleriyle, farklı renk ve boyutlardaki ürünleriyle, ayarlanabilir özellikteki ürünleriyle her zaman müşterileri tarafından en çok ve ilk tercih edilen adrestir.

Palimor kurulduğu günden bu yana tamamen müşteri memnuniyeti odaklı ürünler sunmaktadır. İhtiyaç eksenli faaliyet gösteren ve ürünleriyle bunu tam anlamıyla sunan Palimor güvenli alışveriş adresi olarak da bilinmektedir.

Son dönemlerde en çok kullanılması tercih edilen eklem yüzüklerinin gümüş versiyonlarını gümüş eklem yüzükleri kategorisi altında sunmaktadır.

Bu yüzüklerin efendisi modeli olarak bilinen gümüş şahmeran yüzük modelleri ise bir hayli dikkat çekmektedir.

Ve doğadan hiç bozulmadan elde edilen değerli taşların işlenmesiyle üretilen turkuaz taşlı bileklik ya da opal taşlı ürün grupları şıklığını konuşturmaktadır. Her bayanın parmağına, bileğine uyum sağlayan ayarlanabilir özellikteki tüm takıları geniş ürün yelpazesine sahiptir.

palimor.com adresinde yer alan tüm gümüş ürünlerde sezonluk olarak %70e varan indirimler uygulanmaktadır. Tamamen müşteri odaklı çalışmalar gösteren palimor ile ister kendinize ister sevdikleriniz özel takıları hediyelik bölümünden temin edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: turkuaz taşlı bileklikgümüş eklem yüzüklerigümüş şahmeran

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