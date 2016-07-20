Papyon Modelleri

Papyonlar genel olarak takım elbiseler ve smokinler için kullanılan önemli aksesuarlardır. Koleksiyonlarımız içerisinde oldukça farklı modellerde tasarımlarda papyon bulunmaktadır. Kiğılı olarak erkek giyimde en geniş koleksiyonlara sahip olarak kaliteli ürünler sunmaktayız. Ülkemizde en çok tercih edilen erkek giyim markası olmaktayız ve sürekli olarak yeni ürünler ile koleksiyonlarımızı genişletmekteyiz.

Erkek T-Shit Modelleri

Özellikle yaz aylarının en önemli giysisi olan t-shirtler çokça tercih edilmektedir. Farklı çeşitleri, modelleri ve tasarımları bulunan t-shirt ürünleri koleksiyonlarımız içerisinde oldukça geniş model ve tasarım seçenekleri ile bulunmaktadır.

· Klasik ve spor modellerde t-shirt yanında, slim fit modellerde bulunmaktadır.

· V yaka t-shirt modellerimiz ile polo yaka modellerimiz koleksiyonlarımızda yer almaktadır.

· Tüm modellerimize mağazalarımızdan ve internet sitemizden ulaşmanız mümkündür.

Erkek Boxer Ürünleri

Erkek giyim ürünlerinde oldukça geniş ve kaliteli koleksiyonları bulunan markamız, iç giyimde de birçok ürün ile koleksiyonlarını genişletmektedir. Özellikle erkek boxer ve farklı ürünlerde değişik modeller ve tasarımlar üretilmektedir. Kigili.com adresinden ulaşabileceğiniz internet sitemizde tüm koleksiyonlarımızı inceleyebilirsiniz.