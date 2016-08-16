Para Piyasaları Takibi

Forex işlemleri Para Piyasaları üzerinde yapılmaktadır. Emtia ve borsalar enstrüman olarak forex içerisinde yer alsa da para birimleri her zaman en belirleyici unsur olmaktadır. Bu sebeple başarılı forex işlemleri için para piyasalarını takip etmek ve para birimlerinin hareketlerini sağlayacak unsurları takip etmek gerekmektedir. Bu sayede başarılı bir işlem yapılabilmektedir.

FX İşlemleri

Foreks işlemlerinde başarı sağlanması ve pozisyonların kar ile kapatılması konusunda özenli bir çalışma yapılmalıdır. Bu çalışmada temel analizler ve teknik analizler oldukça önemlidir. Para piyasalarının hareketleri detaylı olarak incelenmelidir.

· Başarılı bir şekilde FX işlemleri yapmak için analizlere dikkat etmek ve doğru indikatör kullanmak önemlidir.

· Bu indikatörler ile yatırım konusunda sinyaller alınabilmektedir.

· Doğru sinyalin alınması için doğru ayarlamalar yapılmalıdır.

Fed Açıklamaları

Para piyasalarına en büyük etkiyi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası olan FED yapmaktadır. Dolar kurunu ve dolayısı ile tüm para birimlerini etkilemektedir. Forex işlemlerinde güvenilir bir broker seçimi de oldukça önemlidir. Bu konuda integralforex.com.tr adresinden İntegral Forex firmasını inceleyebilirsiniz.