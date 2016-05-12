İngiltere’den Türkiye’ye atlayan ve ülkemizde çok kısa sürede olumlu bir şekilde yaygınlık gösteren ön ödemeli kart sistemi alternatiflerinden biri olan

internet üzerinden alışveriş yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Güvenli ve hızlı bir şekilde alışveriş yapmayı sağlayan bu kartlar sayesinde internet üzerinde ki alışverişlerimizde hiçbir şekilde kişisel bilgilerin paylaşılmasına izin verilmemektedir. İnternet üzerinden satın alacağınız Payksa kartınızın üzerinde 19 haneli bir kart numarası ve 4 haneli bir güvenlik kilidi yer almaktadır. Bunlar sayesinde internet üzerinde ki her türlü işleminizi gerçekleştirebileceğiniz gibi kartın içerisinde kalan miktarlarınızı Payksa bozdurma işlemleri sayesinde müşteri hizmetleri aracılığı ile kısa sürede halledebilirsiniz. Kullanmadığınız kartlarınızı veya alışverişten arta kalan miktarlarınızı Türk lirasına çevirerek gün içerisinde değişen kur miktarlarından yararlanarak avantaj sağlayabilirsiniz.

Aslında oldukça kolay ve kısa süreli bir işlem olan kart bozdurma herkes tarafından zorlu ve uğraştırıcı bir süreç olarak bilinmektedir. Paykasa al o günün kurları baz alınarak kartınızın içinde yer alan miktar hesaplanmaktadır. Bu işlemleri sıraya koymak gerekirse öncelikle: kart bozdurma için ilgilenen müşteri hizmetleri aracılığı, Skype veya canlı destek hatları üzerinden, Payksa numaranızı verdikten sonra müşteri temsilcileri tarafından kart numaranızın doğruluğu kontrol edilir, havuza aktarılmış olan Payksa hesabından müşterinin hesabına kart bozum ücreti 10- 15 dakika içerisinde geçilir. Günden güne değişiklik gösteren bozum kurları müşterilerine avantaj sağlarken düşük miktarlarda da bozum ücretlerine sahip olma imkânı tanımaktadır. Herhangi bir komisyon ücreti talep etmeden kullanmadığınız kartların ve alışverişlerinizden arta kalan tüm pinlerinizi kısa sürede Türk lirasına çeviren müşteri hizmetleri sayesinde Payksa hakkında i tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilir aynı zamanda da aklınıza takılan her türlü şeyi sorabilirsiniz. Tavsiye ettiğimiz http://www.paykasakartsatinal.gen.tr/ satın alma ve bozdurma işlemlerini güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.