Periscope indir ve canlı yayın yapmaya başla

Sosyal medya uygulamaları dünya üzerinde kısa sürede milyonlar ile ifade edilecek kitleler ulaşmaktadır. Bu konudaki ilgi de farklı uygulamaların yapılarak paylaşılmasını doğurmaktadır. Birçok sosyal medya uygulaması akıllı telefonlarda yer bulmakta ve farklı özellikleri ile kullanıcılara hitap etmektedir. Bir sosyal medya uygulaması olan Periscope, canlı yayın yapmak ve bunu uygulamayı kullanan kişiler ile paylaşmak konusunda geliştirilmiş bir uygulamadır. Günümüzde güçlü internet bağlantısının yaygın olduğu ve akıllı telefonlardaki kameralarında güçlü olduğu düşünüldüğünde kaliteli canlı yayınların rahatlıkla yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu özelliklerde Periscope uygulamasının oluşturduğu platformda kullanılmaktadır. Uygulama Twitter tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Bu sebeple Twitter hesapları ile ortaklaşa kullanılan özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama tamamen ücretsiz olarak indirilmekte ve kullanılmaktadır. Uygulama indirildikten sonra kolay bir şekilde kayıt olunarak telefonun özellikleri ile alakalı olarak farklı kalitelerde yayınlar yapılabilmektedir. Yapılan yayınları izlemek için de uygulama üzerinde farklı arama seçenekleri bulunmaktadır. Uygulama açıldığında ilk olarak takip listesindeki kişilerin yayınları yer almaktadır. Burada takip listenizde olup da yayın yapmakta olan kişiler varsa bunların yayınları listelenmektedir. Bunun dışında harita üzerinde yayınlar görülebilmektedir. Dünya üzerinde bu uygulama ile yayın yapan herkesin konumu ile yayınlarını görmek mümkün olabilmektedir. Bu kısımdan sonrada popüler yayınların listesini görebilmektesiniz. Bölgenizde, ülkenizde ve dünyada yapılan yayınları başlıkları ve içerikleri ile birlikte listelenmiş şekilde görebilirsiniz. Buradan da yayınları seçerek izleyebilirsiniz. Öncelikle hemen periscope indir ve sonra yayın yapmaya başlaya.

Periscope üzerinden yayın yapmakta oldukça kolaydır. Yayın yapmak için uygulamadaki kırmızı ikona dokunmak yeterli olacaktır. Buradan sonra kamera ve yayın ile alakalı bilgilerin ayarlanması ile yayınlar yapılabilecektir. Yapılacak yayınlar herkese açık şekilde yapılabileceği gibi sadece takipçilere hitap edecek şekilde de yapılabilmektedir. Bunun yanında sadece belirli kişilere de yayınlar yapılabilmektedir. Bu sebeple belirli bir gruba özel bir yayın yapılması da mümkün olmaktadır. Sunduğu bu özellikler ile canlı yayın yapılması ve izlenilmesi konusunda en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu liderliğe kolay ve işlevsel olarak yayın yapılmasına olanak vermesi sebep olmaktadır. Twitter ile bütünleşik olarak özellikler sergilemesi de ayrıca artıları olmaktadır.

Periscope ve bir çok uygulamayı ücretsiz indirmek için www.buradanindir.com ‘u tercih edebilirsiniz.