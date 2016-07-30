Endüstriyel üretimde ve fabrika standartlarında, her şeyin amacına uygun ve verimli şekilde kullanılması gerekir. Doğal kaynaklardan olabildiğince faydalanılmalı ve faturalara ekstra yük bindirecek gereklilikler, en yüksek tasarruflarla giderilmelidir. Bir fabrika için polikarbon malzemeler neden kullanılır? Fabrikadaki yüksek gider kalemlerinden bir tanesi aydınlatmadır. Aydınlatma için her tarafı opak malzemelerle kapanmış gün ışığı almayan duvarlar içerisine sürekli yanmak zorunda olan lambalar koymak çok mantıklı değildir. Çünkü dışarıda doğal bir ışık kaynağı varken bundan faydalanmamış olursunuz.

dış cephe kaplamalarının tercih edilme sebepleri, normal camlardan daha yüksek saydamlığa sahip olmalarıdır. Bu materyallerle kaplanan bir tesiste haliyle sürekli gider olan aydınlatma masrafları düşecek ve gün ışığı size ücretsiz hizmet edecektir.

Hafif Yapı

Diğer bir gider kaleminden bahsetmemiz gerekirse, bu ısı kaybı olabilir. Üretim tesisi içerisinde var olması gereken ısı farklı noktalardan devinim sağlayabilir ve içerisi istediğiniz sıcaklık derecesinden mahrum kalabilir. Bu da istenilen ısıyı elde etmek için ekstra çaba gerektirir ve maliyeti artırır. Polikarbon levha, havasız hücrelerden oluşan yapısı nedeniyle diğer kaplama materyallerine göre ısı yalıtımını yüksek derecede sağlar. Böylece diğer bir masraftan tasarruf etmiş olursunuz . Ayrıca karbon bazlı içeriği ve hücrelere bölünmüş yapısından dolayı son derece hafiftir. Plakaların taşınması ve montajı çok kolay hale getirilmiştir. Zaman kaybı yaşanmaz. Ayrıca Ultraviyole ışınlarına dayanımlı bir yapıya sahiptir ve mekânı güneşin zararlı etkilerinden korur.

İstenilen Işık Düzeyi

Son derece sağlam yapıya sahiptir. Bu sebeple kurşungeçirmez ve kırılmaz cam yapımında da polikarbonat içerikli levhalar görev alır. Bankaların ya da önemli binaların dış cephelerinde kullanılır. Aynı zamanda farklı ışık geçirme seviyelerinde üretilebilmesi dolayısıyla mekânda istenilen ışık düzeyini sağlar. Bazı binaların dış cephelerinde iç mekânı göstermeyen fakat ışık geçiren opak versiyonları bulunmaktadır. Bu bileşim gözlük ve güneş gözlüğü camlarında, arabaların far camlarında da kullanılır. Ayrıca kompakt disk yapımında da polikarbona ihtiyaç duyulur. İstenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi, kolay şekil alıp kalıplanabilmesi sayesinde oldukça kullanışlı olan ürün, her türlü endüstriyel tasarruflarınızı ve amaçlarınızı olabilecek en iyi şekilde sağlayacaktır.