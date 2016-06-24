POPO BÜYÜTME ESTETİĞİ

Popo protezi, kalça hacminden memnun olmayan kişilere uygulanan bir vücut implantıdır. Kalçaya belli hacim ve diklik kazandırmak amacıyla uygulanmaktadır. Popo protezleri işlev bakımından meme protezleri benzerdir ancak popo protezlerinden kullanılan silikonlar sert yapıdadırlar ve yaklaşık olarak 40 kg yük taşıyabilmektedirler. Bu protezler sert yapıları itibari ile basınç altında patlama olanağı imkansızdır. Fakat dış yüzeyinin sivri bir cisim ile delinmesi mümkündür. Protezlerin içerisinde akışkan özellikte olmayan ve jelimsi silikon bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, popo protezlerinde ömür boyu garanti söz konusudur.

Popo büyütme estetiği, herhangi bir sebeple kalça hacmi küçük olan, arkaya doğru çıkıntısı olmayan ve vücut ile uyum sağlamayan kalçaların düzeltilmesi amacıyla yapılır. Bunun yanı sıra kalça şeklinden memnun olup kalça boyutundan memnun olmayan kişilerde de kalçanın hacmini arttırmak amacıyla kullanılır.

Ameliyat öncesi, hasta ile doktorun yüz yüze görüşüp karşılıklı birbirini anlaması önemli bir etkendir. Doktor, hastanın isteklerini doğrultusunda planlamasını yapar. Gerekli durum olması halinde yağ enjeksiyonu ile tamamlama planlaması yapılır. Hastanın sigara ve alkol kullanımı var ise ameliyattan 10 gün öncesinde bırakması önerilmektedir.

Popo büyütme estetiği, hastane koşullarında genel anestezi altında ve yüzüstü pozisyonda uygulanmaktadır. Ameliyat yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. Gluteal kris üzerinde yaklaşık 3 cm’lik bir kesi oluşturularak, kalçanın kaba etini oluşturan gluteus kaslarının arasına protezler yerleştirilir. Ameliyat izi hiç olmaz veya olsa bile estetik dövme uygulaması ile iz tamamen gizlenebilmektedir. Ameliyat sonrası hastanın 1 gün hastanede istirahat etmesi yeterli olacaktır. Ameliyat sonrası hastaya korse giydirilir. Pansuman yapılmasına ihtiyaç olmaz. Hasta ameliyat sonrası normal günlük aktivitelerine devam edebilir ve sırtüstü yatabilir.

Ameliyattan sonraki ilk gün hastada ağrı hissi ve harekette kısıtlamalar elbette olacaktır. Ancak ameliyatın 2. Gününden sonra hareket kısıtlaması tamamen yok olacaktır. Hastanın korseyi 3 hafta boyunca giymesi gerekmektedir. Ameliyattan sonraki 8 hafta boyunca hastayı zorlayacak sporların yapılmaması gerekmemektedir. Gün geçtikçe protezler vücut içerisinde yerine yerleşecek ve daha doğal bir görünüme ulaşacaktır.

http://www.drtamersakrak.com/popo-buyutme-estetigi.html