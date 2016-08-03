Prefabrik Ev Neden Depreme Dayanıklıdır?

Prefabrik ev üretildiği malzemenin niteliğinden dolayı depreme dayanıklı olma özelliği göstermektedir. Prefabrik evler ilk olarak deprem konutları olarak tanınmıştır. Betonarme binalar ile kıyaslandığında prefabrik evler hafif malzemeden yapıldığından dayanıklı ve yıkılmayan yapıdadır.

Prefabrik Konut Tasarımı

Prefabrik yapıların avantajlarından biri de kişinin aklındaki tasarımın uygulanabilmesidir. Aklınızdaki plan ve dış görünüşü üretici firmaya aktardığınızda prefabrik yapıya uygun olan plan ve boyutların talep edilen şekilde üretilmesi ve gerçekleştirilmesi mümkündür. Prefabrik konutlar doğa şartlarına dayanıklı olarak tek katlı ve iki katlı olarak üretilmektedirler.

Konteyner Ve Taşınabilirlik

Konteyner hızlı üretilmesinin yanı sıra taşınabilir yapıdadırlar. Konteyner montajı gerçekleştirilmemiş şekilde tır üzerinde taşınabilir. Özellikle şantiyelerde tercih edilen konteynerler ozgeyapi.com konteynerleri tuvalet, duş, yatakhane gibi taleplerin tümünü karşılayacak model ve planlara uygun olarak üretmektedir. Üç kata kadar konteyner üst üste konulup kullanılabilir. Özge Yapı, yurt içinde daha çok monoblok adı verilen bütün konteyner tasarımları, yurtdışı ihracatında ise montajı yerinde gerçekleştirecek montajı yapılmamış konteyner çözümleri sunmaktadır.