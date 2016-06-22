Profesyonel Yaka İsimliği Üretimi

Yakalarda kullanılan isimlikler ile çalışanların alan içerisinde gerekli olduğundan isimlerinin belirtilmesi sağlanır. Bu şekilde hangi departman hangi çalışanları yer aldığı hakkında bilgisi olmayanlar hem departman bilgilerini hem de çalışanların isimlerini yaka isimliği ile öğrenebilir. Hem çalışma arkadaşları hem de müşteri seçenekleri için bu şekilde yapılacak olan çalışmalar daha etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Hazırlanacak olan isimliklerde gerektiğinde isim değişikliği yapmak için isimlerin çıkartılıp değiştirilebildiği seçenekler üzerinden seçimler yapılabilir. Bu şekilde eleman değişikliğinde de aynı şekilde kullanım imkanı bulunabilir. Kaliteli malzeme seçenekleri kullanılarak yapılan üretimler sayesinde aldığınız ürünleri daha uzun süre kullanabilir ve bu şekilde yenilerine gerek duymazsınız.

Kurumsal firmalarda çalışan sayısının fazla olması nedeni ile departmanlar arasından çalışanların isimlerini öğrenmek oldukça zor olacağından yaka isimliği ile bu soruna kolayca çözümler bulunabilir. Verilen kaliteli hizmetler sayesinde her durumda daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Yakaya takılabilir olduğundan kullanım sırasında sorun yaşanmadan takılarak kullanılabilir. Renk ve model olarak her firma kendi bünyesinde kullanmak istedikleri tarzda seçimleri sistemde bularak satın alabilirler. Online olarak verilecek olan siparişler ile kısa süre içinde istediğiniz gibi sistemden satın alma işlemlerini yapabilir ve ürünleri teslim alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Firma bilgileri, çalışan isim ve soy ismi yaka kartında olması gereken bilgiler olduğundan online siparişlerde buna dikkat edilir.

Farklı renklerde ve şekillerde hazırlanan yaka isimliği modelleri sayesinde herkes aradığı seçenekleri sistemde bulabilirler. Üretimlerde kullanılacak olan kaliteli malzeme seçenekleri ile daha kaliteli ve dayanıklı olan ürünler satışa sunulur. Personel sayısına göre satın alma işlemi yapılacağından bu şekilde istenildiğinde aynı modeller üzerinden yeniden alım yapılabilir. İsimliklerde firmaların logoları veya bilgileri de yer aldığından bu şekilde daha etkili olması ve firmanın müşterilerine karşı daha kurumsal hizmet vermesi sağlanır. Onlarca farklı isimlik modelleri arasından her firma için özel olarak seçimler yapılabilir. Renk uyumu yapılacak şekilde belirlenen renklerde firmanın logo ve ismine yakışır tasarımlar ile işlem yapılır. Yıllardır verilen hizmetler ile bu alanda en iyi sonuçlar elde edilir.