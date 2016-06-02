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Psikolog Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yaşadığınız psikolojik problemleri güçlü, iradeli davranarak tek başınıza atlatabilmeniz her zaman mümkün olmayabilir. Profesyonel olarak alacağınız yardım sizin yükünüzü hafifletecek ve ruhsal durumunuzun da normale dönmesini sağlayacaktır.

02 Haziran 2016 Perşembe 16:58
Psikolog Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Yaşadığınız psikolojik problemleri güçlü, iradeli davranarak tek başınıza atlatabilmeniz her zaman mümkün olmayabilir. Profesyonel olarak alacağınız yardım sizin yükünüzü hafifletecek ve ruhsal durumunuzun da normale dönmesini sağlayacaktır. Doğru bir psikolog seçmek yürüyeceğiniz bu yolda en önemli adımdır. Her psikolog terapi yapma yetkisinde değildir. Klinik psikolog olarak görev yapabilecek bir psikoloğun öncelikle psikoloji eğitimini aldıktan sonra iki yıl süre ile klinik psikoloji alanında uzmanlık eğitimini de tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca yaşadığınız psikolojik sıkıntıya uygun uzmanlık alanına sahip bir psikoloğa danışmanız da tedaviniz çok önemlidir.

Kadıköy Psikolog Bulabileceğim Bir Yer Mi?

Kadıköy psikolog olarak görev yapan pek çok kişi arasında Klinik Psikolog Barış Gürkaş’ı bulabileceğiniz adrestir. Başarılı psikolog Gürkaş, iyileşme süreciniz için size doğru şekilde yaklaşımda bulunacak ve en iyi sırdaşınız olacaktır.

İstanbul Psikolog Görülmeyecek Şehir Mi?

İstanbul’da yaşayan herkesin bildiği gibi, bu şehri ne kadar çok sevseniz de yaşam koşullarının ağırlığı “İstanbul psikolog görülmeyecek şehir mi?” dedirtiyor. Hissettiğiniz mutsuzluk, kaygı, stres bozukluklarını ertelemeyin, bir an önce profesyonel destek almaya başlayarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi rahatlatın.
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