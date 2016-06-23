Pvp Serverler'in Dosyalarını Hızlı İndirmek

ile ilgili dosyaların boyutu çok büyük veya küçük olabilir ancak standart olarak bir miktar belirleyemeyiz.Pvp serverler ile ilgili dosyaların boyutları seçmiş olduğunu pvp servere göre değişecektir.Ancak dosyaların indirildiği adres dosyaların serbest bir hızda indirilmesi için izin verse de ülkemizde kullanılan internet ağları nedeni ile 70kbps hızında yani saniye başına 0.7 MB dosya indirmesi nedeni ile saatlerce süren indirme birde başarısızlık ile sonuçlanırsa sinir olmamak elde değil.Bu tür sorunları yaşıyorsanız IDM programını kullanmanızı tavsiye ederiz .IDM programı sayesinde pvp serverler değil saat içerisinde dakikalar içerisinde bilgisayarınıza inmiş olacak.Farklı sunuculardan bağlanarak dosyalara bağlanarak parçaladığı dosyaların her birini 70kbps hızda indirip sonunda birleştirerek mükemmel bir hızla dosyaları indirmiş oluyor.Artık istediğiniz pvp serverlere ait dosyaları rahatlıkla indirebilirsiniz.

Metin2 Pvp İle Tanıtım Sitesindeki İlişki

Metin2 pvp adreslerinin teker teker tanıtım sitelerinde yayınlanıyor.Açılan her metin2 pvp , tanıtım sitesinde ayrı bir sayfa olarak yerini alıyor.Oyuncular ise tanıtım sitelerinde yer alan metin2 pvp adreslerine bağlanarak faydalanıyor.Tanıtım sitesi ile metin2 pvp arasındaki bağ iki günlük bir bağ değildir.2008 yılından bu yana oynanılan metin2 oyunu ile hayatımıza giren metin2 pvp tanıtım sitelerinde kalıcı bir misafir oldu.Birçok orijinal oyun sever oyuncu metin2 pvp serverin ömrünün az olduğunu düşündü ancak şu anda metin2 pvp ile metin2 oyunu birbirini destekleyen iki platform haline döndü.Metin2 pvp adresleriniz varsa daha fazla serverinizin boş kalmasını beklemeden veya daha fazla oyuncuya sahip olmayı istiyorsanız tanıtım siteleri ile yakın ilişkiler kuracağınız aşikardır.



Metin2 Pvp Serverler de Duyurular

Metin2 pvp serverler yenilenmesi , bakım yapılması , eklenen yeni özellikler ve hile konusunda yapılan açıklamaları her oyuncunun görüp duyabilmesi amacı ile tanıtım sitelerinde metin2 pvp serverler ile ilgili duyurular yapılıyor .Duyurular kısa süre içerisinde o serverde oynamayan oyucular bile haberdar olabiliyor.Daha dar duyurular yapılmak istenirse metin2 pvp serverler içerisinde ki sohbet paneli kullanılabilir.Ne gereği var ? Oyuncular yenilenen yani yöneticilerin ilgi gösterdiği servere ilgi gösterecektir.