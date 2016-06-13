Pvp Serverlerin Türleri

Pvp serverler in türleri genellikle Metin2 oyununda gözükmektedir .Metin2 oyunu için açılan pvp serverler çok olunca türlere ayrılmak zorunda kalındı .Ayrılan türler WS lik ,editsiz ,emek serverler ,kolay serverler ,orta serverler ve zor serverler olarak kategorilere ayrıldı .Bu kategoriler içerisinde yüzlerce hatta binlerce metin2 pvp server bulabiliyorsunuz. Metin2 pvp serverlerin kategoriye ayrılmasından sonra oyuncular aradığını daha kolay bulabilir. Tanıtım siteleri de bu kategorileri daha detaylı bir şekilde hazırlayarak popüler ve yeni olarak ayırdı. Ayrıca tanıtım sitesinin vermiş olduğu puan sayesinde oyuncu hangisinin daha iyi olduğunu görebiliyor. Türler arasında elbette farklılıklar bulunmaktadır. Ancak bu farklılıklar tamamen kurucuya ait farklılıklardır. Yani aslında çok fazla fark olmadığını söyleyebiliriz .Sadece kurucuların vermiş olduğu kararlar ile yeniden şekillenmiş olduğu için benzer denilebilir.

Metin2 Pvp Serverlerde Yapılan Etkinlikler

Metin2 pvp serverler de oyuncular tarafından en çok istenen özellik etkinliklerdir.Çünkü etkinliklerde birçok oyuncu aynı anda oyunda bulunuyor pvp serverlerde de oyuncu sayısı sıkıntılı olduğundan dolayı özellikle etkinlikler konusunda yöneticiler büyük çalışmalar yapıyor.Sürekli olarak etkinlik yapan Metin2 pvp serverler bulabilirsiniz ancak bulabileceğiniz adres hemen aşağıda vereceğimiz linktedir. Linke tıkladığınızda zaman bir siteye ulaşacaksınız bu site içerisinde seçmiş olduğunuz popüler Metin2 pvp serverlerde zaten etkinliklerinin sürekli olarak yapıldığını göreceksiniz .Çünkü oyuncu sayısı fazla olan Metin2 pvp serverler popüler olanlardır .Etkinliklerinin dışında görevleri konusunda da kolaylık sağlayan Metin2 pvp serverler yine aynı linkte bulunmaktadır.

Tanıtım Sitesinde Reklam Vermek

Yukarıda önermiş olduğumuz tanıtım sitesi hemen aşağıdaki linktedir .Linke tıklayarak :" www.serverlarpvp.com " siteye ulaşmak mümkündür. Tanıtım sitelerinde sadece pvp serverler yayınlanmıyor .Oyunlarla ilgili bilgiler de bulunmaktadırm Yani bir forum gibi düşünebilirsiniz .Bunun dışında tanıtım sitelerinde reklamlar verebilirsiniz oyunla ilgili olabilir veya farklı bir reklam vermek isteyebilirsiniz. Bunun için de reklam ve iletişim bölümünü kullanarak tanıtım sitelerinden reklam alanları satın alıp belirli bir süre içerisinde reklamlarınızı yayınlayabilirsiniz .Süre arttıkça reklam ücreti de artacaktır .Karşılığını alacağınızdam emin olabilirsiniz ancak hazırladığınız serverin buna deyip degmedigine ilk olarak ücretsiz olarak yayınlayıp bir deneme yapmalısınız.