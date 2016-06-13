Pvp Serverlerin Türleri

Metin2 Pvp Serverlerde Yapılan Etkinlikler
Metin2 pvp serverler de oyuncular tarafından en çok istenen özellik etkinliklerdir.Çünkü etkinliklerde birçok oyuncu aynı anda oyunda bulunuyor pvp serverlerde de oyuncu sayısı sıkıntılı olduğundan dolayı özellikle etkinlikler konusunda yöneticiler büyük çalışmalar yapıyor.Sürekli olarak etkinlik yapan Metin2 pvp serverler bulabilirsiniz ancak bulabileceğiniz adres hemen aşağıda vereceğimiz linktedir. Linke tıkladığınızda zaman bir siteye ulaşacaksınız bu site içerisinde seçmiş olduğunuz popüler Metin2 pvp serverlerde zaten etkinliklerinin sürekli olarak yapıldığını göreceksiniz .Çünkü oyuncu sayısı fazla olan Metin2 pvp serverler popüler olanlardır .Etkinliklerinin dışında görevleri konusunda da kolaylık sağlayan Metin2 pvp serverler yine aynı linkte bulunmaktadır.
Tanıtım Sitesinde Reklam Vermek
Yukarıda önermiş olduğumuz tanıtım sitesi hemen aşağıdaki linktedir .Linke tıklayarak :" www.serverlarpvp.com " siteye ulaşmak mümkündür. Tanıtım sitelerinde sadece pvp serverler yayınlanmıyor .Oyunlarla ilgili bilgiler de bulunmaktadırm Yani bir forum gibi düşünebilirsiniz .Bunun dışında tanıtım sitelerinde reklamlar verebilirsiniz oyunla ilgili olabilir veya farklı bir reklam vermek isteyebilirsiniz. Bunun için de reklam ve iletişim bölümünü kullanarak tanıtım sitelerinden reklam alanları satın alıp belirli bir süre içerisinde reklamlarınızı yayınlayabilirsiniz .Süre arttıkça reklam ücreti de artacaktır .Karşılığını alacağınızdam emin olabilirsiniz ancak hazırladığınız serverin buna deyip degmedigine ilk olarak ücretsiz olarak yayınlayıp bir deneme yapmalısınız.
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