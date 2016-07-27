Regal Buzdolabı İle Hesaplı Bir Alışveriş Deneyimi

Her büyük markanın altında daha uygun fiyatlara üretim yapmakta olan bir marka bulunur. Markanın kalitesi yanında fiyatları da oldukça önem taşır ve kalite fiyat ile doğru orantılı olmalıdır. Hesaplı alışveriş, bireylerde kalitesiz alışveriş algısını oluşturmaktadır. Fakat fiyatlandırma kalite ile alakalı olsa da kalite konusunda belirleyici bir unsur değildir. 1. sınıf markalarda dahi hesaplı ürünler ile karşılaşabilirsiniz. Buz soğurma taktiği regal buzdolabı çeşitlerinin öncüsü olmuştur. 1800’lü yılların sonuna kadar geniş ölçüde buz soğutma işleminden yararlanılmıştır. Buz ile elde edilen soğutma şeklinin, gerek zaman ve gerekse yer planlaması bakımından hesaplı ve pratik bir soğutma sağlamayacağından mekanik buzdolapları tercih edilmelidir. Mekanik soğutma ile ilgili bilinen ilk patent 1790 yılında alınmıştır.

İlk Yapılan Buzdolabı.”Regal”

Evde kullanılmak amacıyla regal dondurucu ürünleri 1913 yılında Chicago’da yapıldı. İlk üretilen Regal buzdolabı elektrik ile çalışıyor ve çok fazla enerji tüketiyordu. Ahşap bir gövdeye ve gövde üzerinde kompresörü andıran bir soğutucu bulunuyordu. Fakat ilk üretilen buzdolapları beklenen estetiğe sahip değildi ve buzdolabının soğutucu aygıtı neredeyse dolabın tamamı kadardı.

Regal Çamaşır Makinesi Neden İlk Tercihiniz Olmalı?

Benzerlerinden farklı olarak üretilmiş, kalitenin ön planda tutulduğu bir çamaşır makinesi markasıdır. Kullanım kolaylığı ve sınırsız özellikleri ile kısa zamanda ilk tercihleriniz arasında yer almıştır. Kaliteli ve hesaplı yapısı yanında size mükemmel bir temizlik deneyimi sunar. Çamaşırlarınız regal çamaşır makinesi farkıyla artık çok daha temiz görünecekler! En ideal Regal çamaşır makinesi modellerine onlineportakal.com/regal adresinden ulaşabilirsiniz.