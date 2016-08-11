Royal Kalıcı Makyaj Kursu

Royal eğitim kurumları sertifikalı kalıcı makyaj kursu ile kalıcı makyajın inceliklerini öğretmenin yanı sıra meslek sahibi yapmaktadır. 62 saat süren kalıcı makyaj kursunu tamamlayan katılımcılar aldıkları sertifikalar ile bireysel olarak ya da güzellik merkezlerinde kalıcı makyaj üzerine çalışabilmektedirler. Royal Eğitim Kurumları tarafından kursiyerlerin işe yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Estetisyenlik Kursu İle Meslek Sahibi Olun

MEB onaylı sertifika veren kurumlarda gerçekleştirilen estetisyenlik kursu ile estetisyen olabilir ve meslek sahibi olarak çalışma hayatınızı sürdürebilirsiniz. Estetisyenlik kursu sonrası kendi güzellik merkezinizi açabilir ya da bir güzellik merkezinde uzman olarak görev alabilirsiniz. İşkur ile ortak çalışan estetisyenlik kursları katılımcılarına meslek sahibi olma ve işe girme olanağı sunmaktadır.

Estetisyenlik Eğitimi

Royal Eğitim Kurumları tarafından verilen sertifikalı estetisyenlik eğitimi sonunda işe yerleştirme desteği verilmektedir. Ayrıca kursiyerlere insan kaynakları uzmanı tarafından kariyer desteği ve eğitimi başarıyla tamamlayıp güzellik salonu açmak isteyenlere ücretsiz danışmanlık verilmektedir. MEB onaylı eğitimler ile estetisyenlik mesleğine adım atmak için estetisyenlikkursum.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.