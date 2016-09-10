S35JR ve Artıları

S35JR, Has Çelik bünyesinde yer alan çelik malzemeler arasında bulunur. Muhteviyatı gereği çeşitli işlemlerden geçen malzeme, Hasboru’daki diğer ürünler gibi oldukça yüksek standartta kalite gösterir.

İmalat Çeliği Hakkında Her Şey

İmalat Çeliği,

· Karbon çeliği olarak da çağrılır.

· Çeliğin sertlik durumu bünyesinde karbon ile doğru orantıda değişir.

· Çeliğin tokluk dereceği muhteviyatında yer alan karbon ile ters orantılıdır.

· Daha çok yüksek mukavemet gerektirmeyen makine parçalarında kullanılır.

· Kanca, cıvata, aks, motor, taşı gibi farklı olarak birçok alanda görülebilir.

İmalat çeliğinin oldukça geniş olan kullanım alanı, Has Çelik ile yüksek kalite standartlarında sizi bulur. İstediğiniz miktardaki çeliği temin edebilmek için firmaya haber vermeniz yeterli olur.

Sementasyon Çelikleri Nedir?

Has Çelik bünyesinde yer alan sementasyon çelikleri, aşırı zorlanmanın olduğu makine ya da otomobillerin dişli çarkında kullanılır. Bununla beraber pim, şalter kovanı, mil benzer maddeler için de sementasyon çeliklerinin kullanımını yaygın olarak görülür. Çelik hakkında daha fazla bilgi alabilmek için hascelik.com adlı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.