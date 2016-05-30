Saç Ekimle Güzel Saçlara Sahip Olun

Yeni saçlara kavuşmanız için öncelikle adım atmanız yeterli olmaktadır. Elde edilen sonuçlar ve başarılı uygulamalarla hasta memnuniyeti son derece önemlidir. Hijyenik, temiz ve teknolojik cihazlarla hastane ortamında operasyon uygulanmaktadır.

Saçları dökülen insanların çoğunda eksiklik ve görünümün kötü olduğu düşüncesine kapılmaktadırlar. Saç ekim yaptırmayı düşünenler için ideal bir seçim olduğundan tekrar eski görünümlerine kavuşmaktadırlar. Saç muayenesi, analizi ve saç sayısı hesaplanarak olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

Saç dökülmeleri yaşa bağlı olduğu gibi psikolojik nedenler ve kullanılan şampuanlara bağlıdır. Saç tipinize uygun markalı ürünleri kullanmanız gerekmektedir. İstanbulda saç ekim saç dökülme sorunu ile karşı karşıya düşündükleri özel tedavi yöntemleri yapılmaktadır.