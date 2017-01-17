SAÇ MODELLERİ

Bayanların geneli güzel görünmek için işe saçlardan başlayanlarımız muhakkak vardır. Bu yüzden her yılın kendine göre saç şekilleri sürekli değişmekte ve çoğu bayanlar saçlarını kendi yüz hatlarına göre şekillendirmektedir. Bunlar;uzun, küt vekısasaç modellerive aklınıza gelebilecek daha birçok modeller bulunmaktadır.

Kişinin yüz hatlarına göre yapılan kesimler güzel görünmek adına daha çok ilgi görmektedir. Bu kesimler kişinin yüz hatlarını ifade etmiyor ve yakışmıyorsa yüzün şekline yanlış bir kesim tercih etmiş olursunuz. Bu nedenle kesimlerde genellikle, yüz hatlarınıza uygun olarak kuaförünüzle bu konuda bilgi alışverişinde bulunmanız ve fikrini almanız doğru bir seçim olarak saç kesiminizi yapmanız gerekecektir.Bir davete, düğüne, toplantılara, konsere dahi ya da özel bir yere gittiğinizde hiç fark etmiyor çok güzel bir şekilde hazırlanırız. Hazırlanma esnasında kıyafetinizden tutun da yapacağınız makyaja ve saçınıza kadar büyük bir özen gösteririz. Tabi giydiğiniz kıyafet vücut ve yüz hatlarınızı güzel bir şekilde ortaya çıkaracak saç modelleri tercihiniz olması yönünde seçeriz. Kıyafetinizin her detayına uygun bir şekilde gerek düz saç modelleri tercih ederek, gerek se dalgalı saçları ya da kıyafetinizi ve sizi çok güzel bir şekilde gösterecek olması kadar makyajınızda ön planda sizi hitap edecekşekilde tercih etmelisiniz.

Ciltbakımı yapmanız da çok önemli sizi daha güzel gösterecek ve hitap ettirecektir.