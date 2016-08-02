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Sağlığınız ve Güzelliğiniz İçin Doğal Ürünler

Kim sağlıklı bir beden sahip olmak istemez?

02 Ağustos 2016 Salı 17:11
Sağlığınız ve Güzelliğiniz İçin Doğal Ürünler

Elbette ki herkes böyle bir soruya “evet” cevabı verir. Çoğu hastalık veya rahatsızlığa yakalanma riskinizi aslında doğal ürünler tüketerek önleyebilirsiniz. Doğal ürünlerin herkese ulaşabilmesi amacıyla Exponatura  - Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı bu yıl 3 – 6 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde! Her sene gelişerek yol kat eden Exponatura Fuarı, yurtiçinden ve dışından her sene binlerce kişinin doğal ürünler ile tanışmasına aracı oluyor.

TOBB Fuarlar 2016 Listesinin Bir Üyesi Olan Exponatura Fuarı Hakkında

TOBB Fuarlar 2016 listesinde yer almakta olan, tamamen doğal ürünlerin sergilenmesi ve insanlar ile tanıştırılmasına aracılık eden Exponatura – Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı bu yıl 3- 6 Kasım 2016 tarihlerinde 8. Kez İstanbul’da!

Doğal İçecekler Sayesinde Doğal Tatları Keşfedin

Doğal ürünlerin sergilendiği fuarlar arasında birinci olan Exponatura – Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı, doğal lezzetlerin güzel tadını içeren doğal içecekler ile misafirlerini bu yıl 8. Kez tanıştırıyor. Exponatura Fuarları hakkında daha fazla bilgi için exponatura.net ‘i tıklayabilirsiniz.

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